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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220227/abnin-rus-medyasina-yasak-adimina-sputnikten-yanit-tum-interneti-yasaklamalarini-oneriyoruz-1054277290.html
AB'nin Rus medyasına yasak adımına Sputnik'ten yanıt: Tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz
AB'nin Rus medyasına yasak adımına Sputnik'ten yanıt: Tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını belirtti. Konuya ilişkin Sputnik'ten... 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T20:46+0300
2022-02-27T20:46+0300
ukrayna krizi
rusya
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona yanıt olarak getirilecek yeni düzenelemeleri duyurdu.Leyen, bu kapsamda Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını kaydetti.AB’nin Sputnik radyosu ile RT televizyonunu yasaklama kararına Sputnik haber ajansından tepki geldi.Sputnik'in yanıtında şu ifadelere yer verildi:Simonyan: Tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacakRossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise konuya ilişkin Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “RT ve Sputnik’in AB’de yasaklanması bağlamında, tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak. Yasaklar koşullarında işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bizi sekiz yıldır buna hazırlayan bu 'özgürlük savunucularıydı'.” ifadelerini kullandı.
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rusya, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, ursula von der leyen, sputnik, russia today (rt)

AB'nin Rus medyasına yasak adımına Sputnik'ten yanıt: Tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz

20:46 27.02.2022
© Sputnik / Alexey Filippov / Fotoğraf bankasına girSputnik
Sputnik - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2022
© Sputnik / Alexey Filippov
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını belirtti. Konuya ilişkin Sputnik'ten "Bununla yetinmeyip, tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz" yanıtı geldi.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona yanıt olarak getirilecek yeni düzenelemeleri duyurdu.
Leyen, bu kapsamda Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını kaydetti.
AB’nin Sputnik radyosu ile RT televizyonunu yasaklama kararına Sputnik haber ajansından tepki geldi.
Sputnik'in yanıtında şu ifadelere yer verildi:
“Avrupa Birliği’ne bu yarı tedbirlerle yetinmemeyi, tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz.”

Simonyan: Tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak

Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise konuya ilişkin Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “RT ve Sputnik’in AB’de yasaklanması bağlamında, tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak. Yasaklar koşullarında işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bizi sekiz yıldır buna hazırlayan bu 'özgürlük savunucularıydı'.” ifadelerini kullandı.
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