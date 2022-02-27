https://tr.sputniknews.com/20220227/abnin-rus-medyasina-yasak-adimina-sputnikten-yanit-tum-interneti-yasaklamalarini-oneriyoruz-1054277290.html

AB'nin Rus medyasına yasak adımına Sputnik'ten yanıt: Tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz

AB'nin Rus medyasına yasak adımına Sputnik'ten yanıt: Tüm interneti yasaklamalarını öneriyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını belirtti. Konuya ilişkin Sputnik'ten... 27.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-27T20:46+0300

2022-02-27T20:46+0300

2022-02-27T20:46+0300

ukrayna krizi

rusya

avrupa birliği

avrupa birliği komisyonu

ursula von der leyen

sputnik

russia today (rt)

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyona yanıt olarak getirilecek yeni düzenelemeleri duyurdu.Leyen, bu kapsamda Rus RT televizyonu ve Sputnik haber ajansının AB’de yasaklanacağını kaydetti.AB’nin Sputnik radyosu ile RT televizyonunu yasaklama kararına Sputnik haber ajansından tepki geldi.Sputnik'in yanıtında şu ifadelere yer verildi:Simonyan: Tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacakRossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise konuya ilişkin Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “RT ve Sputnik’in AB’de yasaklanması bağlamında, tüm ülkelerde bizim için özveriyle çalışan ve çalışmaya devam eden hiç bir kişi işten çıkarılmayacak. Yasaklar koşullarında işimizi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bizi sekiz yıldır buna hazırlayan bu 'özgürlük savunucularıydı'.” ifadelerini kullandı.

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rusya, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, ursula von der leyen, sputnik, russia today (rt)