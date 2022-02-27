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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Donbass operasyonunda 4. gün | Rusya: Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında fosforlu mühimmat kullanıyor
Donbass operasyonunda 4. gün | Rusya: Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında fosforlu mühimmat kullanıyor
Rusya’nın Donbass operasyonunda 4. güne girildi. Kremlin, görüşmeler için Belarus’ta olduğunu açıkladı. Zelenskiy ise, Budapeşte, Varşova veya İstanbul’da... 27.02.2022, Sputnik Türkiye
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Lugansk Halk Milisleri - Rusya Ordusu - Donbass Operasyonu - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonunda 4. gün | Rusya: Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında fosforlu mühimmat kullanıyor

01:22 27.02.2022 (güncellendi: 17:53 27.02.2022)
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Rusya’nın Donbass operasyonunda 4. güne girildi. Kremlin, görüşmeler için Belarus’ta olduğunu açıkladı. Zelenskiy ise, Budapeşte, Varşova veya İstanbul’da görüşmek istediğini söylüyor. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordu birliklerinin Kiev yakınlarındaki Gostomel hava üssü çevresinde fosforlu mühimmat kullandığını belirtti.
Rusya’nın Ukrayna ve NATO’nun müzakereleri rafa kaldıran hamleleri üzerine başlattığı Donbass operasyonu 4. gününde devam ediyor. Kremlin müzakereler için Belarus’ta olduğunu duyururken, Ukrayna ise Zelenskiy ise, Budapeşte, Varşova veya İstanbul’da görüşmek istediğini belirtti.
Bakanlık, Ukrayna ordusunun kullandığı mühimmatın Birleşmiş Milletler’in 1980 tarihli ‘İnsancıl Olmayan Silahlar’ Anlaşması'nın 3. protokolü tarafından yasaklı olduğunu anımsattı.
Açıklamada ayrıca DHC silahlı güçlerinin, Petrovskiy kenti yönünde 3 kilometre daha ilerleme kaydederek Ukrayna’nın Vostok operasyon ve taktik grubu birliklerini bozguna uğratmak üzere olduğu bildirildi. DHC güçlerinin, Anadol ve Andreyevka köylerini kontrol altına aldığı belirtildi.
Bölgeden son gelişmeler, Sputnik’in canlı blogunda:
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17:10 27.02.2022
İspanya hava sahasını Rus uçaklarına kapattı
İspanya Hükümeti, ülkenin hava sahasını Rus uçaklara kapatma kararı aldı.
Air France de Rusya üzerinden gerçekleştirdiği uçuşları durdurma kararını duyurdu.
17:00 27.02.2022
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Kiev, Moskova ile müzakereleri göz ardı etmiyor
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, Kiev’in Moskova ile müzakereleri göz ardı etmediğini ve çatışmaların durmasını istediğini belirtti.
Türk televizyonlarının canlı yayınladığı basın açıklamasında gazetecilere konuşan Bodnar, “(Müzakereleri) görmezden gelmiyoruz. Çatışmaların durmasını ve Rus askerlerin topraklarımızdan çekilmesini istiyoruz. Bunu başaracağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
16:59 27.02.2022
DHC: Ukrayna ordusu iki köye yasaklı mermiler attı
Ukrayna ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Maryinka ve Aleksandrovka köylerine 7 adet 120 mm mermi attığı belirtildi.
DHC’nin Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından saat 14.55 itibariyle Maryinka ve Aleksandrovka köyleri yönünde 7 adet 120 mm kalibreli mermi attı” ifadesine yer verildi.
‘Gorlovka’daki tramvay-troleybüs idaresi saldırıya maruz kaldı’
DHC Halk Milisleri de Ukrayna ordusunun Gorlovka şehrindeki tramvay-troleybüs idaresine saldırdığını bildirdi. Saldırı sonucu, 6 otobüs ve bir troleybüs zarar görürken idare binasının pencereleri kırıldı.
16:56 27.02.2022
Rusya: Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında fosforlu mühimmat kullanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordu birliklerinin Kiev yakınlarındaki Gostomel hava üssü çevresinde fosforlu mühimmat kullandığını belirtti.
Bakanlık, Ukrayna ordusunun kullandığı mühimmatın Birleşmiş Milletler’in 1980 tarihli ‘İnsancıl Olmayan Silahlar’ Anlaşması'nın 3. protokolü tarafından yasaklı olduğunu anımsattı.
Açıklamada ayrıca DHC silahlı güçlerin, Petrovskiy kenti yönünde 3 kilometre daha ilerleme kaydederek Ukrayna’nın Vostok operasyon ve taktik grubu birliklerini bozguna uğratmak üzere olduğu bildirildi. DHC güçlerinin, Anadol ve Andreyevka köylerini kontrol altına aldığı belirtildi.
Severodonetsk ilçesinde Ukraynalı radikal milliyetçilerin, çatışmadan kaçan askerleri onlara ateş açarak durdurmaya çalıştığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, milliyetçilerin 4 Ukraynalı subayı öldürdüğünü kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Lviv bölgesinden Mariupol şehrine gelen Sağ Sektör saldırı birlikleri yerel sakinleri yıldırmaya çalışıyor. Milliyetçiler zırhlı araçları ve topları sivillerin yoğun yaşadığı mahallelere yerleştirerek yerel sakinleri canlı kalkan olarak kullanıyor” diye açıkladı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna ordusunun işgali altındaki bölgelerden sığınmacıların gelmeye devam ettiğini dile getiren Konaşenkov, “Halihazırda Lugansk’a 300’den fazla aile geldi. Bu insanlara gereken tüm yardım sağlanıyor” ifadesini kullandı.
16:50 27.02.2022
Kiev, Ukrayna heyetinin müzakereler için Belarus sınırında Rusya ile bir araya geleceğini doğruladı
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Ukrayna heyetinin müzakereler için Ukrayna-Belarus sınırında, Pripyat Nehri yakınında Rusya ile bir araya geleceğini doğruladı.
Ofisten yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Beyaz Rusya'daki toplantısının ön koşulsuz olarak yapılacağı ifade edildi.
16:47 27.02.2022
Lavrov, Çavuşoğlu ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ateşkes sağlanması ve tahliyeler dahil insani durum ele alındı.
16:06 27.02.2022
Putin, kurmayları ile bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşme gerçekleştirdi.
15:58 27.02.2022
15:53 27.02.2022
Kremlin: Rusya tarafı müzakerelere tamamen hazır, Ukraynalılar bekleniyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den müzakereler için Rus heyetini geri çekmemesini rica ettiğini söyledi.
Peskov’a göre, Rusya tarafı ve yerindeki Rus heyeti müzakerelere tamamen hazır, Ukraynalılar bekleniyor.
15:48 27.02.2022
Fransa, Almanya ve Norveç hava sahasını Rusya'ya kapatma kararı aldı
Hava sahasını Rus uçaklarına kapatan Fransa'nın ardından Norveç'ten de kapatma kararı geldi.
Ülkenin Dışişleri Bakanı, pazar günü haber ajansı NTB'ye verdiği demeçte, Norveç'in Donbass operasyonu sonrası hava sahasını Rus hava trafiğine kapatmaya karar verdiğini söyledi.
15:38 27.02.2022
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Medinskiy: Ukrayna Gomel bölgesinde görüşme yapmayı kabul etti, Rus heyeti oraya gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukraynalı yetkililerin Belarus'ta görüşme yapmayı kabul ettiğini bildirdi.
Medinskiy, Rus heyetinin bölgeye gitmekte olduğunu aktardı.
‘Rusya günün her saatinde barışı müzakere etmeye hazır’
Medinskiy, “Tekrar söylüyorum, bizim için her saat, Ukrayna vatandaşı olan kardeşlerimizin, sivillerin ve hala çatışma hattında olan Ukraynalı askerlerin hayatlarının kurtarılmasıdır. Bu nedenle biz, Rusya tarafı ve Rus heyeti olarak barışı sağlamak için günün her saatinde müzakereye hazırız” vurgusunu yaptı.
15:34 27.02.2022
15:06 27.02.2022
Japonya Başbakanı Kishida: Putin'e uygulanacak yaptırımlarda Batılı ülkeleri izleyeceğiz
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Tokyo'nun Putin'e uygulanacak yaptırımlarda Batılı ülkeleri izleyeceğini söyledi.
Başbakan, Japonya'nın bir dizi Rus bankasının SWIFT'den bağlantısını kesme girişimini destekleyeceğini belirtti.
15:00 27.02.2022
Kremlin: Putin, İsrail Başbakanı Bennett ile Donbass operasyonunu görüştü
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Donbass operasyonu hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.
Açıklamada, "Bennett, Putin'e askeri operasyonların sona ermesi için arabuluculuk teklif etti" dendi.
14:54 27.02.2022
Zelenskiy, Lukaşenko ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile görüştüğünü duyurdu.
14:50 27.02.2022
14:35 27.02.2022
İtalya ve Hollanda hava sahasını Rusya'ya kapatıyor
Birçok Batılı ülkenin ardından İtalya ve Hollanda da hava sahasını Rus Uçaklarına kapatma kararı aldı.
Öte yandan İtalya, Ukrayna'ya 110 milyon euro yardım yapacağını duyurdu.
14:21 27.02.2022
Gazprom: Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatı normal bir şekilde devam ediyor
Şirket, pazar günü itibarıyla tüketicilerin 107.5 milyon metreküplük taleplerini takip ederek, Ukrayna üzerinden normal modda gaz tedarik etmeye devam edildiğini açıkladı.
Doğalgaz geçişi, yaklaşık 50 milyon metreküp olduğu pazartesi gününden bu yana yükselişte. Uzmanlar, Ukrayna üzerinden arzdaki artışın, artan siyasi riskler nedeniyle Avrupalı ​​alıcıların tedirginliğine ve gelecekte kullanmak üzere önceden gaz satın alma isteklerine bağlanabileceğini söyledi.
13:59 27.02.2022
‘Kiev'in müzakere için Belarus'a gelmesini engelleyen nedenler Rusya için anlaşılır değil’
Ukraynalı heyetin Belarus’a gelmesini engelleyen motiflerin Rusya tarafı için anlaşılır olmadığına, zira orasının herkes için uygun olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Kentlerin bu şekilde seçilmesi bizim için gerçekten anlaşılır değil. Başka egzotik öneriler de geldi. Bize göre herkes için daha uygun, daha rahat ve daha yakın bir yer seçilmesi gerekiyor. Lojistik bakımdan Belarus hem bize hem de Ukrayna'ya daha yakın görünüyor. Ayrıca Minsk Temas Grubu çerçevesindeki müzakereler de burada yapılmıştı” vurgusunu yaptı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya ve Ukrayna’nın arasındaki görüşmelerin Belarus topraklarına yapılması önerisinin Moskova tarafından desteklendiğini söyleyen Rudenko, “Ukrayna heyetinin buraya gelmesini engelleyen motifler bizim için anlaşılır değil” diye konuştu.
'Barışı ve Ukrayna'da dökülen kanı sonlandırmanın koşullarını görüşmeye hazırız'
Kiev ile müzakereler için oluşturulan Rus heyetinde yer alan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova’nın Ukrayna’da akan kanların durması için görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Rudenko, “Mesele nerede toplanılacağı değil, çantada ne ile gidileceğidir. Biz barışı konuşmaya hazırız, akan kanların durdurulmasının koşullarını görüşmeye hazırız, bunun insanların hayatlarını kurtarmaya yardımı olur” diye konuştu.
Rudenko, “Kentlerin bu şekilde seçilmesi bizim için gerçekten anlaşılır değil. Başka egzotik öneriler de geldi. Bize göre herkes için daha uygun, daha rahat ve daha yakın bir yer seçilmesi gerekiyor. Lojistik bakımdan Belarus hem bize hem de Ukrayna'ya daha yakın görünüyor. Ayrıca Minsk Temas Grubu çerçevesindeki müzakereler de burada yapılmıştı” vurgusunu yaptı.
13:50 27.02.2022
Zelenskiy: Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtık
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtıklarını duyurdu.
Zelenskiy, 'Rusya'nın operasyonu gerçekleştirmek için soykırım kavramını manipüle ettiğini' öne sürdü.
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