Donbass operasyonunda 4. gün | Rusya: Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında fosforlu mühimmat kullanıyor

Rusya: Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında fosforlu mühimmat kullanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordu birliklerinin Kiev yakınlarındaki Gostomel hava üssü çevresinde fosforlu mühimmat kullandığını belirtti.

Bakanlık, Ukrayna ordusunun kullandığı mühimmatın Birleşmiş Milletler’in 1980 tarihli ‘İnsancıl Olmayan Silahlar’ Anlaşması'nın 3. protokolü tarafından yasaklı olduğunu anımsattı.

Açıklamada ayrıca DHC silahlı güçlerin, Petrovskiy kenti yönünde 3 kilometre daha ilerleme kaydederek Ukrayna’nın Vostok operasyon ve taktik grubu birliklerini bozguna uğratmak üzere olduğu bildirildi. DHC güçlerinin, Anadol ve Andreyevka köylerini kontrol altına aldığı belirtildi.

Severodonetsk ilçesinde Ukraynalı radikal milliyetçilerin, çatışmadan kaçan askerleri onlara ateş açarak durdurmaya çalıştığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, milliyetçilerin 4 Ukraynalı subayı öldürdüğünü kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Lviv bölgesinden Mariupol şehrine gelen Sağ Sektör saldırı birlikleri yerel sakinleri yıldırmaya çalışıyor. Milliyetçiler zırhlı araçları ve topları sivillerin yoğun yaşadığı mahallelere yerleştirerek yerel sakinleri canlı kalkan olarak kullanıyor” diye açıkladı.

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna ordusunun işgali altındaki bölgelerden sığınmacıların gelmeye devam ettiğini dile getiren Konaşenkov, “Halihazırda Lugansk’a 300’den fazla aile geldi. Bu insanlara gereken tüm yardım sağlanıyor” ifadesini kullandı.