Donbass operasyonunda 4. gün | Rusya: Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında fosforlu mühimmat kullanıyor

Ukraynalı heyetin Belarus’a gelmesini engelleyen motiflerin Rusya tarafı için anlaşılır olmadığına, zira orasının herkes için uygun olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, “Kentlerin bu şekilde seçilmesi bizim için gerçekten anlaşılır değil. Başka egzotik öneriler de geldi. Bize göre herkes için daha uygun, daha rahat ve daha yakın bir yer seçilmesi gerekiyor. Lojistik bakımdan Belarus hem bize hem de Ukrayna'ya daha yakın görünüyor. Ayrıca Minsk Temas Grubu çerçevesindeki müzakereler de burada yapılmıştı” vurgusunu yaptı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya ve Ukrayna’nın arasındaki görüşmelerin Belarus topraklarına yapılması önerisinin Moskova tarafından desteklendiğini söyleyen Rudenko, “Ukrayna heyetinin buraya gelmesini engelleyen motifler bizim için anlaşılır değil” diye konuştu.
Kiev ile müzakereler için oluşturulan Rus heyetinde yer alan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Moskova’nın Ukrayna’da akan kanların durması için görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulunan Rudenko, “Mesele nerede toplanılacağı değil, çantada ne ile gidileceğidir. Biz barışı konuşmaya hazırız, akan kanların durdurulmasının koşullarını görüşmeye hazırız, bunun insanların hayatlarını kurtarmaya yardımı olur” diye konuştu.
Rudenko, “Kentlerin bu şekilde seçilmesi bizim için gerçekten anlaşılır değil. Başka egzotik öneriler de geldi. Bize göre herkes için daha uygun, daha rahat ve daha yakın bir yer seçilmesi gerekiyor. Lojistik bakımdan Belarus hem bize hem de Ukrayna'ya daha yakın görünüyor. Ayrıca Minsk Temas Grubu çerçevesindeki müzakereler de burada yapılmıştı” vurgusunu yaptı.