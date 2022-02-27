https://tr.sputniknews.com/20220227/bilim-kurulu-uyesi-ozlu-kovid-19u-hafif-gecirenlerde-de-kalici-sorunlar-gelisebiliyor-1054271718.html

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kovid-19'u hafif geçirenlerde de kalıcı sorunlar gelişebiliyor

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Kovid-19'u hafif geçirenlerde de kalıcı sorunlar gelişebiliyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron geçirenlerde nefes darlığı gibi solunum sıkıntılarının kendini gösterdiğini... 27.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-27T11:34+0300

2022-02-27T11:34+0300

2022-02-27T11:34+0300

koronavirüs

türkiye

tevfik özlü

koronavirüs

kovid-19

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgın ile ilgili son durumu değerlendirdi.Salgında tablonun değiştiğini kaydeden Prof. Dr. Özlü "Tablo baya değişti. Genel itibarıyla baktığımızda artık nezle, soğuk algınlığı gibi çok hafif burun akıntısı, hapşırma, boğazda hafif bir kaşıntı yanma, bazen hafif bir ateş olabiliyor; 1-2 gün o da çok fazla değil. Ağrılar olabiliyor, çok önemli bir sorun yok. Ama böyle yatak döşek ağır hastalık, nefes darlığı çok yok. Unutmamak lazım; genelde hasta 4'üncü, 5’inci günü itibarıyla ya iyileşiyor ya da ağırlaşacaksa hemen sinyaller ortaya çıkıyor. Nefes darlığı gibi solunum sıkıntı durumları kendini gösteriyor. Genelde ilk 3-4 güne aldanmamak lazım. 'Hafif geçiyor, sorun yok iyiyim, atlatacağım' gibi düşünüyorsunuz ama belli olmayabiliyor. 5'inci, 6'ncı gün işler, kontrolden çıkabiliyor. Dikkatli olmak lazım" diye konuştu.‘Hala 2 yıl, 6 ay önce Kovid geçirmiş ve Kovid'den dolayı hasarlanmış akciğer, kalp ve böbrekle uğraşıyoruz’Kovid-19'un ardından bazı kalıcı hastalıkların ortaya çıktığını fakat Omicron sonrası için henüz net bir şey söylemenin erken olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü "Çünkü 'Post Kovid' dediğimiz, Kovid sonrası dediğimiz dönem, genelde 3 aydan sonra başlayan durumu temsil ediyor. Omicron geçirenler için henüz daha böyle bir döneme yeni yeni giriyoruz. Dolayısıyla Omicron ile ilgili net bir şey söyleyemem. Kovid durumu, bundan sonrasının en büyük sorunudur. Bunu unutmamak lazım. Akut dönemini bir şekilde atlatıyoruz, geçiyor. Ama bunun uzun vadeli sağlık sistemi üzerindeki yükü çok büyük olacak. Hala 2 yıl, 6 ay önce Kovid geçirmiş ve Kovid'den dolayı hasarlanmış akciğer, kalp ve böbrekle uğraşıyoruz. Kovid sonrası şeker hastası olanlar var. Kovid sonrası böbrek yetmezliği var, en sık gördüğümüz akciğer yetersizliği olanlar var. Bunların bazıları hala oksijen ile bağımlı olarak tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda olanlar, bu şekilde hayata devam etmek zorunda kalanlar var. Gerçekten bu da çok büyük bir sorun oluşturuyor” dedi.‘En güzeli, hiç hasta olmamak, dikkatli olmak’Omicron geçirenlerde nefes darlığı gibi solunum sıkıntılarının kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Özlü, "İnsanlar akut dönemi atlatıp iyiye geçtikleri için mutlu oluyorlar, 'İyi oldum' diye şükrediyorlar. Hafif geçirenlerde bile bazen uzun süren, kalıcı sorunlar gelişebiliyor. Hastalığı ağır geçirmese bile hastaneye yatmasa, ayakta geçirse de kalıcı sorunlar olabiliyor. Onun için en güzeli; hiç hasta olmamak, dikkatli olmak" ifadelerini kullandı.

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türkiye, tevfik özlü, koronavirüs, kovid-19