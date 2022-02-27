Türkiye
VİDEO | Sırbistan'da Rusya'ya destek eylemi yapıldı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220227/guney-kore-kuzey-kore-tanimlanamayan-bir-fuze-firlatti-1054268472.html
Güney Kore: Kuzey Kore, 'tanımlanamayan bir füze' fırlattı
Güney Kore: Kuzey Kore, 'tanımlanamayan bir füze' fırlattı
Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını ileri sürdü. 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T02:08+0300
2022-02-27T02:27+0300
dünya
güney kore
kuzey kore
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053096769_0:0:2362:1330_1920x0_80_0_0_1e996a0c14c3b1080f33c39ae6796d13.jpg
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin doğu yönüne doğru tanımlanamayan bir füze fırlattığını iddia etti.Yaklaşık bir aylık sessizlikten sonra bir ilk olduğu belirtilen füzenin uçuş menzili, irtifa ve hız gibi ayrıntılı özelliklerinin bunun bir "balistik füze" olabileceği ihtimalini gündeme getiren ajansa göre, Güney Kore ordusu olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.Kuzey Kore geçtiğimiz ay, son beş yılda ülkenin en büyük füze fırlatma aracı olarak kayıtlara geçen Hwasong-12 orta menzilli balistik füzesini test ettiğini duyurmuştu.
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053096769_0:0:2100:1575_1920x0_80_0_0_2f8d40c7928f4d43b89f944015d5e567.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, kuzey kore

Güney Kore: Kuzey Kore, 'tanımlanamayan bir füze' fırlattı

02:08 27.02.2022 (güncellendi: 02:27 27.02.2022)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'nin 17 Ocak 2022'deki taktik güdümlü füze denemesinden bir görüntü
Kuzey Kore'nin 17 Ocak 2022'deki taktik güdümlü füze denemesinden bir görüntü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / KCNA
Abone olGoogle news
Ayrıntılar geliyor
Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını ileri sürdü.
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin doğu yönüne doğru tanımlanamayan bir füze fırlattığını iddia etti.
Yaklaşık bir aylık sessizlikten sonra bir ilk olduğu belirtilen füzenin uçuş menzili, irtifa ve hız gibi ayrıntılı özelliklerinin bunun bir "balistik füze" olabileceği ihtimalini gündeme getiren ajansa göre, Güney Kore ordusu olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
Kuzey Kore geçtiğimiz ay, son beş yılda ülkenin en büyük füze fırlatma aracı olarak kayıtlara geçen Hwasong-12 orta menzilli balistik füzesini test ettiğini duyurmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала