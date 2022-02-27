https://tr.sputniknews.com/20220227/guney-kore-kuzey-kore-tanimlanamayan-bir-fuze-firlatti-1054268472.html

Güney Kore: Kuzey Kore, 'tanımlanamayan bir füze' fırlattı

Güney Kore: Kuzey Kore, 'tanımlanamayan bir füze' fırlattı

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını ileri sürdü. 27.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-27T02:08+0300

2022-02-27T02:08+0300

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dünya

güney kore

kuzey kore

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Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin doğu yönüne doğru tanımlanamayan bir füze fırlattığını iddia etti.Yaklaşık bir aylık sessizlikten sonra bir ilk olduğu belirtilen füzenin uçuş menzili, irtifa ve hız gibi ayrıntılı özelliklerinin bunun bir "balistik füze" olabileceği ihtimalini gündeme getiren ajansa göre, Güney Kore ordusu olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.Kuzey Kore geçtiğimiz ay, son beş yılda ülkenin en büyük füze fırlatma aracı olarak kayıtlara geçen Hwasong-12 orta menzilli balistik füzesini test ettiğini duyurmuştu.

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güney kore, kuzey kore