https://tr.sputniknews.com/20220227/istanbulda-emniyetten-yeditepe-huzur-uygulamasi-173-bin-500-tl-ceza-kesildi-1054270271.html

İstanbul'da emniyetten 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 173 bin 500 TL ceza kesildi

İstanbul'da emniyetten 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 173 bin 500 TL ceza kesildi

İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasında toplamda 173 bin 500 Türk Lirası trafik cezası kesildi. Toplamda 10 bin 350 gram uyuşturucu... 27.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-27T08:09+0300

2022-02-27T08:09+0300

2022-02-27T08:09+0300

türkiye

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emniyet genel müdürlüğü (egm)

istanbul emniyet müdürlüğü

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İstanbul genelinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. İki aşamalı şekilde gerçekleştirilen uygulamanın birinci aşamasında 171 noktada bin 575 personel, 1 polis helikopteri, 2 deniz limanı şube botu ikinci aşamasında ise bin 503 personel katıldı.Yapılan uygulamada 175 bin 564 kişinin GBT sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 536 ve 352 kişi yoklama kaçağı yakalandı. 41 adet ruhsatsız tabanca/tüfek, 13 adet kurusıkı tabanca ve 246 adet fişek ele geçirilirken 10 bin 350 gram uyuşturucu madde ile 583 kök Hint Keneviri ele geçirildi.Ayrıca bin 300 adet uyuşturucu haplardan elde edildiği öğrenilen 27 bin 770 Türk Lirası'na el konulmuş olup 560 umuma açık yer denetlenmiş, 22 iş yerine idari işlem yapıldı.Uygulamanın devamında 35 şahsa 12 bin 277 Türk lirası idari para cezası kesilmiş olup 23 bin 203 araç ve 287 motosiklet kontrol edildi. Yapılan uygulamanın sonucunda 925 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılmış, 9 araç trafikten men edildiİl genelinde yapılan uygulama sonucunda, toplamda 173 bin 500 Türk Lirası trafik cezası kesildi.

https://tr.sputniknews.com/20220219/istanbulda-yeditepe-huzur-asayis-uygulamasi-758-supheli-yakalandi-1054018077.html

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