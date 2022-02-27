https://tr.sputniknews.com/20220227/japonya-savunma-bakani-kisi-kuzey-kore-japon-denizi-yonune-balistik-fuze-firlatti--1054269982.html

Japonya Savunma Bakanı Kişi: Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

Japonya Savunma Bakanı Kişi: Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını bildirdi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesinin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan... 27.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-27T07:22+0300

2022-02-27T07:22+0300

2022-02-27T07:22+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

japonya

füze

hipersonik füze

füze denemesi

kişi nobuo

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Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.Bakan Kişi, füzenin 600 kilometre irtifaya ulaştığını, 300 kilometre seyrettiğini ve ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü belirterek, denemeye yönelik Pyongyang yönetimine diplomatik protesto verildiğini bildirdi.'Şiddetle kınadığı' denemenin 'bölge güvenliğini tehdit ettiğini' kaydeden Kişi, "Kuzey Kore'nin operasyonel kabiliyetlerini hızla geliştirdiği göz ardı edilemez" dedi.Uluslararası toplumun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki vermekle meşgul olduğunu belirten Kişi, "Bu sırada (Kuzey Kore'nin) füze fırlatmayla bu boşluğu doldurması kabul edilemez" diye konuştu.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.52 sularında gerçekleştiğini teyit etti.Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ilgili kuruluşlara, bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 8. kez füze fırlattığını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220227/guney-kore-kuzey-kore-tanimlanamayan-bir-fuze-firlatti-1054268472.html

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kuzey kore, güney kore, japonya, füze, hipersonik füze, füze denemesi, kişi nobuo