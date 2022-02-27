https://tr.sputniknews.com/20220227/lukasenko-bati-rusyayi-yaptirimlarla-ucuncu-dunya-savasina-dogru-itiyor-1054272364.html
Lukaşenko: Batı, Rusya’yı yaptırımlarla Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru itiyor
Lukaşenko: Batı, Rusya’yı yaptırımlarla Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru itiyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'da Belarus vatandaşlarının tacize uğradığını belirtti. Lukaşenko ayrıca "Batı, Rusya’yı yaptırımlarla... 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T12:25+0300
2022-02-27T12:25+0300
2022-02-27T12:44+0300
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Belarus Anayasası’nda yapılan revizyonlara ilişkin olarak bugün düzenlenen referandumda oyunu kullanan Lukaşenko, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ‘Ukrayna tarafına Rusya’nın tüm koşullarını ilettim, önce kabul ettiler, sonra vazgeçtiler’Ukrayna tarafına Rusya’nın tüm koşullarını ilettiğini söyleyen Lukaşenko, “Listelediğim tüm maddeleri ve hatta daha fazlasını kabul ettiler. Tümü kabul edildi. Akşam, Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bir kez daha aradı, bu kez reddettiler. Reddettiklerini söylüyorum, bu onların seçimi” diye konuştu.“Ukrayna’da hiçbir Belarus askeri yok, bir tek mermi, mühimmat dahi atılmadı” diyen Lukaşenko, Rusya’ya zaten böyle bir yardıma ihtiyacı olmadığını vurguladı. Ukrayna sınırında yaralılara yardım edildiğine dikkat çeken Lukaşenko, “Ağır yaralılar başvurduklarında onları tedavi ediyoruz. Bunun kötü tarafı nedir?” dedi.‘Ukrayna’dan Belarus’a silah gönderildiği durumlar saptandı’ Belarus lideri, “İlk başta bize Ukrayna topraklarından silahlar getirildi, daha sonra daha 2020'den önce bizdeki firariler oraya kaçtı. Ukrayna’daki kamplarda çete oluşumları eğitildi, sadece Donbass'taki savaş için değil, aynı zamanda Belarus'taki provokasyonlar için yapıldı” diye konuştu.‘Ukraynalı seçkinler Zelenskiy'i aramamı ve ona durmasını söylememi rica etti’ Ukraynalı seçkinlerin Zelenskiy'i aramasını ve ona durmasını söylemesini rica ettiklerine dikkat çeken Lukaşenko, “Evet, çılgın adam, anlamıyor, biz şimdi Zelenskiy'i aramanızı, ona durmasını söylemenizi rica ediyoruz. Tamam, arayacağım, ancak bunun onun üzerinde herhangi bir etki yaratması pek muhtemel değil” ifadelerini kullandı.Lukaşenko, Rusya ve Belarus’un karşı yaptırımlarının Batı için hissedilir olacağını duyurdu. İlgili mekanizmaların çalışmaya başladığını söyleyen Lukaşenko, gerektikçe bu mekanizmaların genişletileceğini, fakat bunun kendilerine zarar gelmeyecek şekilde yapılacağını dile getirdi.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bu durumun devam etmesinin Belarus'u özel bir operasyon düzenlemeye itebileceğini söyledi. Belarus lideri, "Moskova'nın sunduğu tüm teklifleri Ukraynalı yetkililere ilettik. Önce kabul ettiler, sonra reddettiklerini söylediler" dedi. Lukaşenko, "Batı, Rusya’yı yaptırımlarla Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru itiyor" diye belirtti.
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Lukaşenko: Batı, Rusya’yı yaptırımlarla Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru itiyor
12:25 27.02.2022 (güncellendi: 12:44 27.02.2022) Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'da Belarus vatandaşlarının tacize uğradığını belirtti. Lukaşenko ayrıca "Batı, Rusya’yı yaptırımlarla üçüncü dünya savaşına doğru itiyor" diye belirtti.
Belarus Anayasası’nda yapılan revizyonlara ilişkin olarak bugün düzenlenen referandumda oyunu kullanan Lukaşenko, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
‘Ukrayna tarafına Rusya’nın tüm koşullarını ilettim, önce kabul ettiler, sonra vazgeçtiler’
Ukrayna tarafına Rusya’nın tüm koşullarını ilettiğini söyleyen Lukaşenko, “Listelediğim tüm maddeleri ve hatta daha fazlasını kabul ettiler. Tümü kabul edildi. Akşam, Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bir kez daha aradı, bu kez reddettiler. Reddettiklerini söylüyorum, bu onların seçimi” diye konuştu.
“Ukrayna’da hiçbir Belarus askeri yok, bir tek mermi, mühimmat dahi atılmadı” diyen Lukaşenko, Rusya’ya zaten böyle bir yardıma ihtiyacı olmadığını vurguladı. Ukrayna sınırında yaralılara yardım edildiğine dikkat çeken Lukaşenko, “Ağır yaralılar başvurduklarında onları tedavi ediyoruz. Bunun kötü tarafı nedir?” dedi.
‘Ukrayna’dan Belarus’a silah gönderildiği durumlar saptandı’
Belarus lideri, “İlk başta bize Ukrayna topraklarından silahlar getirildi, daha sonra daha 2020'den önce bizdeki firariler oraya kaçtı. Ukrayna’daki kamplarda çete oluşumları eğitildi, sadece Donbass'taki savaş için değil, aynı zamanda Belarus'taki provokasyonlar için yapıldı” diye konuştu.
‘Ukraynalı seçkinler Zelenskiy'i aramamı ve ona durmasını söylememi rica etti’
Ukraynalı seçkinlerin Zelenskiy'i aramasını ve ona durmasını söylemesini rica ettiklerine dikkat çeken Lukaşenko, “Evet, çılgın adam, anlamıyor, biz şimdi Zelenskiy'i aramanızı, ona durmasını söylemenizi rica ediyoruz. Tamam, arayacağım, ancak bunun onun üzerinde herhangi bir etki yaratması pek muhtemel değil” ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, Rusya ve Belarus’un karşı yaptırımlarının Batı için hissedilir olacağını duyurdu. İlgili mekanizmaların çalışmaya başladığını söyleyen Lukaşenko, gerektikçe bu mekanizmaların genişletileceğini, fakat bunun kendilerine zarar gelmeyecek şekilde yapılacağını dile getirdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, bu durumun devam etmesinin Belarus'u özel bir operasyon düzenlemeye itebileceğini söyledi. Belarus lideri, "Moskova'nın sunduğu tüm teklifleri Ukraynalı yetkililere ilettik. Önce kabul ettiler, sonra reddettiklerini söylediler" dedi. Lukaşenko, "Batı, Rusya’yı yaptırımlarla Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru itiyor" diye belirtti.