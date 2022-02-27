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https://tr.sputniknews.com/20220227/marmara-denizinde-ulasima-poyraz-engeli-1054276339.html
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T18:59+0300
2022-02-27T18:59+0300
türkiye
marmara denizi
rüzgar
ulaşım
engel
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Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 16 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi. Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğuz, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda beklemeye devam edeceğini söyledi. Poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
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marmara denizi, rüzgar, ulaşım, engel

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

18:59 27.02.2022
© SputnikMarmara Denizi
Marmara Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2022
© Sputnik
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Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 16 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hüseyin Oğuz, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda beklemeye devam edeceğini söyledi. Poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.
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