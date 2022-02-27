Türkiye
SON DAKİKA | Lugansk: Petrol deposunda patlama meydana geldi, 200 tonluk yakıt alev aldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220227/pendikte-kadin-cinayeti-esini-bicaklayarak-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1054269120.html
Pendik'te kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti
Pendik'te kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti
Pendik’te ikamet eden Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti. 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T03:52+0300
2022-02-27T03:52+0300
türkiye
istanbul
kadın cinayeti
pendik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1b/1054269095_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_83531fb8907fd70c0c8f7c3b1bccf823.jpg
Olay, akşam saatlerinde Pendik Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. İddiaya göre denizci olduğu öğrenilen Nihat Erdem isimli kişi sebebi bilinmeyen bir durumdan dolayı Ukrayna uyruklu eşi Olha Erdem’i mutfakta bıçaklayarak öldürdü. Karısını öldüren Nihat Erdem daha sonra oturma odasına başından kendini vurararak intihar etti. Yakınları evli çiftten haber alamayınca, eve çilingir yardımıyla girdiler. Eve girem yakınları dairede Nihat ve Olha Erdem’in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaklaşık 5 saat boyunca savcı eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Evli çiftin öğle saatlerinde kendi aralarında tartıştığı, tartışma seslerinin çevredeki komşuları tarafından duyulduğu öğrenildi. Ev içerisinde çifte ait olduğu belirtilen kafes içindeki muhabbet kuşu da polisler tarafından muhafaza altına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdüğü belirtildi.
türkiye
istanbul
pendik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1b/1054269095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a0fbfffd2b7555f8c75643c30960d795.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kadın cinayeti, pendik

Pendik'te kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti

03:52 27.02.2022
© İHA / ONUR HAMZAOĞLUPendik’te ikamet eden Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti.
Pendik’te ikamet eden Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2022
© İHA / ONUR HAMZAOĞLU
Abone olGoogle news
Pendik’te ikamet eden Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Pendik Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi.
İddiaya göre denizci olduğu öğrenilen Nihat Erdem isimli kişi sebebi bilinmeyen bir durumdan dolayı Ukrayna uyruklu eşi Olha Erdem’i mutfakta bıçaklayarak öldürdü. Karısını öldüren Nihat Erdem daha sonra oturma odasına başından kendini vurararak intihar etti.
Yakınları evli çiftten haber alamayınca, eve çilingir yardımıyla girdiler. Eve girem yakınları dairede Nihat ve Olha Erdem’in cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, yaklaşık 5 saat boyunca savcı eşliğinde daire içerisinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Evli çiftin öğle saatlerinde kendi aralarında tartıştığı, tartışma seslerinin çevredeki komşuları tarafından duyulduğu öğrenildi. Ev içerisinde çifte ait olduğu belirtilen kafes içindeki muhabbet kuşu da polisler tarafından muhafaza altına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdüğü belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала