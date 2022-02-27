https://tr.sputniknews.com/20220227/putin-rusya-ozel-harekat-kuvvetlerinin-ortaya-koydugu-kahramanliga-dikkat-cekti-1054271363.html
Putin, Rusya Özel Harekat Kuvvetlerinin ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti
Putin, Rusya Özel Harekat Kuvvetlerinin ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Donbass’ın korunmasına yönelik özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti. 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T11:03+0300
2022-02-27T11:03+0300
2022-02-27T11:03+0300
dünya
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054133364_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc42c1f303a6525488fa90fafd10ff76.jpg
Putin, her yıl 27 Şubat’ta kutlanan Rusya Özel Harekat Kuvvetleri gününe adadığı video mesajında Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti.Rus lider, “Bugünlerde Donbass’taki halk cumhuriyetlerine yardım sağlamaya yönelik özel operasyon sırasında askerlik görevlerini kahramanca yerine getirenlere özellikle minnettarım” diye konuştu.Putin, “Her türlü zor şartlarda mümkün olan en verimli, açık ve yetkin hareket etmeye, en zor ve sorumlu görevleri çözmek, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, Rusya'nın ulusal çıkarlarını sağlamak için askeri görevinizi her zaman onurlu bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğunuzu uygulamada defalarca kanıtladınız” vurgusunu yaptı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054133364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14042783a8b514a6c8d53c74fcfaa7a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, rusya, vladimir putin
Putin, Rusya Özel Harekat Kuvvetlerinin ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Donbass’ın korunmasına yönelik özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti.
Putin, her yıl 27 Şubat’ta kutlanan Rusya Özel Harekat Kuvvetleri gününe adadığı video mesajında Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti.
Rus lider, “Bugünlerde Donbass’taki halk cumhuriyetlerine yardım sağlamaya yönelik özel operasyon sırasında askerlik görevlerini kahramanca yerine getirenlere özellikle minnettarım” diye konuştu.
Putin, “Her türlü zor şartlarda mümkün olan en verimli, açık ve yetkin hareket etmeye, en zor ve sorumlu görevleri çözmek, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, Rusya'nın ulusal çıkarlarını sağlamak için askeri görevinizi her zaman onurlu bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğunuzu uygulamada defalarca kanıtladınız” vurgusunu yaptı.