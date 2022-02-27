https://tr.sputniknews.com/20220227/putin-rusya-ozel-harekat-kuvvetlerinin-ortaya-koydugu-kahramanliga-dikkat-cekti-1054271363.html

Putin, Rusya Özel Harekat Kuvvetlerinin ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti

Putin, Rusya Özel Harekat Kuvvetlerinin ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Donbass’ın korunmasına yönelik özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti. 27.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-27T11:03+0300

2022-02-27T11:03+0300

2022-02-27T11:03+0300

dünya

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

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Putin, her yıl 27 Şubat’ta kutlanan Rusya Özel Harekat Kuvvetleri gününe adadığı video mesajında Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti.Rus lider, “Bugünlerde Donbass’taki halk cumhuriyetlerine yardım sağlamaya yönelik özel operasyon sırasında askerlik görevlerini kahramanca yerine getirenlere özellikle minnettarım” diye konuştu.Putin, “Her türlü zor şartlarda mümkün olan en verimli, açık ve yetkin hareket etmeye, en zor ve sorumlu görevleri çözmek, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, Rusya'nın ulusal çıkarlarını sağlamak için askeri görevinizi her zaman onurlu bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğunuzu uygulamada defalarca kanıtladınız” vurgusunu yaptı.

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ukrayna krizi, rusya, vladimir putin