Türkiye
SON DAKİKA | Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220227/putin-rusya-ozel-harekat-kuvvetlerinin-ortaya-koydugu-kahramanliga-dikkat-cekti-1054271363.html
Putin, Rusya Özel Harekat Kuvvetlerinin ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti
Putin, Rusya Özel Harekat Kuvvetlerinin ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Donbass’ın korunmasına yönelik özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti. 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T11:03+0300
2022-02-27T11:03+0300
dünya
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054133364_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc42c1f303a6525488fa90fafd10ff76.jpg
Putin, her yıl 27 Şubat’ta kutlanan Rusya Özel Harekat Kuvvetleri gününe adadığı video mesajında Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti.Rus lider, “Bugünlerde Donbass’taki halk cumhuriyetlerine yardım sağlamaya yönelik özel operasyon sırasında askerlik görevlerini kahramanca yerine getirenlere özellikle minnettarım” diye konuştu.Putin, “Her türlü zor şartlarda mümkün olan en verimli, açık ve yetkin hareket etmeye, en zor ve sorumlu görevleri çözmek, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, Rusya'nın ulusal çıkarlarını sağlamak için askeri görevinizi her zaman onurlu bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğunuzu uygulamada defalarca kanıtladınız” vurgusunu yaptı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054133364_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14042783a8b514a6c8d53c74fcfaa7a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna krizi, rusya, vladimir putin

Putin, Rusya Özel Harekat Kuvvetlerinin ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti

11:03 27.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olGoogle news
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Donbass’ın korunmasına yönelik özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti.
Putin, her yıl 27 Şubat’ta kutlanan Rusya Özel Harekat Kuvvetleri gününe adadığı video mesajında Rusya Özel Harekat kuvvetlerinin Ukrayna’da yürüttüğü özel operasyonda ortaya koyduğu kahramanlığa dikkat çekti.
Rus lider, “Bugünlerde Donbass’taki halk cumhuriyetlerine yardım sağlamaya yönelik özel operasyon sırasında askerlik görevlerini kahramanca yerine getirenlere özellikle minnettarım” diye konuştu.
Putin, “Her türlü zor şartlarda mümkün olan en verimli, açık ve yetkin hareket etmeye, en zor ve sorumlu görevleri çözmek, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak, Rusya'nın ulusal çıkarlarını sağlamak için askeri görevinizi her zaman onurlu bir şekilde yerine getirmeye hazır olduğunuzu uygulamada defalarca kanıtladınız” vurgusunu yaptı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала