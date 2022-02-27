https://tr.sputniknews.com/20220227/trump--2022-muhafazakar-siyasi-eylem-konferansinda-teamul-yoklamasindan-galip-cikti-1054278628.html
Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda teamül yoklamasından galip çıktı
Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda teamül yoklamasından galip çıktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan adayı için Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC... 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T23:18+0300
2022-02-27T23:18+0300
2022-02-27T23:18+0300
donald trump
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yoklama
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Florida'nın Orlando kentinde devam eden CPAC'de Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 adayının kim olması gerektiğine dair kamuoyu yoklaması yapıldı.Oylama sonucunda Donald Trump, katılımcıların yüzde 59'unun oyunu alarak galip çıktı. Trump'tan sonra en çok oyu alan isim ise yüzde 28 ile Florida Valisi Ron DeSantis oldu.Trump 2024 seçimlerine aday olup olmayacağını henüz açıklamadı ancak şu ana kadar yaptığı konuşmalarda kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinin ardından adaylığını açıklayacağının sinyalini verdi.
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donald trump, abd, yoklama
Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda teamül yoklamasından galip çıktı
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan adayı için Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC 2022) yapılan teamül yoklamasından galip çıktı.
Florida'nın Orlando kentinde devam eden CPAC'de Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 adayının kim olması gerektiğine dair kamuoyu yoklaması yapıldı.
Oylama sonucunda Donald Trump, katılımcıların yüzde 59'unun oyunu alarak galip çıktı. Trump'tan sonra en çok oyu alan isim ise yüzde 28 ile Florida Valisi Ron DeSantis oldu.
Trump 2024 seçimlerine aday olup olmayacağını henüz açıklamadı ancak şu ana kadar yaptığı konuşmalarda kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinin ardından adaylığını açıklayacağının sinyalini verdi.