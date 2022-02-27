https://tr.sputniknews.com/20220227/trump--2022-muhafazakar-siyasi-eylem-konferansinda-teamul-yoklamasindan-galip-cikti-1054278628.html

Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda teamül yoklamasından galip çıktı

Trump, 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda teamül yoklamasından galip çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 başkan adayı için Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC... 27.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-27T23:18+0300

2022-02-27T23:18+0300

2022-02-27T23:18+0300

donald trump

abd

dünya

yoklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051959585_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_731192a144adbd54c49dcc718d014a66.jpg

Florida'nın Orlando kentinde devam eden CPAC'de Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 adayının kim olması gerektiğine dair kamuoyu yoklaması yapıldı.Oylama sonucunda Donald Trump, katılımcıların yüzde 59'unun oyunu alarak galip çıktı. Trump'tan sonra en çok oyu alan isim ise yüzde 28 ile Florida Valisi Ron DeSantis oldu.Trump 2024 seçimlerine aday olup olmayacağını henüz açıklamadı ancak şu ana kadar yaptığı konuşmalarda kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinin ardından adaylığını açıklayacağının sinyalini verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donald trump, abd, yoklama