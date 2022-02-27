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Trump: Sorunumuz Putin'in zeki olması değil, kendi liderlerimizin aptal olması
Trump: Sorunumuz Putin'in zeki olması değil, kendi liderlerimizin aptal olması
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyonu 'dehşet verici' olarak nitelendirerek, kendisinin başkanlığı döneminde Rusya'nın böyle... 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T05:58+0300
2022-02-27T06:11+0300
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abd
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rusya
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Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak 'cesur bir lider olduğunu gösterdiğini' söyleyen Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Tanrı hepsini kutsasın" ifadesini kullandı.Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'zayıflığını' kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını savunarak, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.'Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz'Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı 'işgal ettiğini' söyleyen Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim" dedi.Trump, Putin'in 'zeki' birisi olduğunu vurgulayarak, "Sorunumuz Putin'in zeki olması değil, o elbette zeki biri. Asıl sorunumuz bizim kendi liderlerimizin aptal olması, aptal, çok aptal" diye konuştu.Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu öne süren Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz" dedi.'Mark Zuckerberg Beyaz Saray'a gelip benim bir tarafımı öperdi'Tartışmalı 2020 Başkanlık seçimlerine de değinen Trump, seçim döneminde Demokratlara verdiği destek nedeniyle Facebook (Meta) kurucusu Mark Zuckerberg'i hedef aldı.Trump, "Eskiden Beyaz Saray'a gelip benim bir tarafımı öpen Mark Zuckerberg'in verdiği 417 milyon doların tam bir adli denetimini yapalım" dedi.
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin

Trump: Sorunumuz Putin'in zeki olması değil, kendi liderlerimizin aptal olması

05:58 27.02.2022 (güncellendi: 06:11 27.02.2022)
© REUTERS / OCTAVIO JONESEski ABD Başkanı Donald Trump
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / OCTAVIO JONES
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyonu 'dehşet verici' olarak nitelendirerek, kendisinin başkanlığı döneminde Rusya'nın böyle bir saldırıya kalkışmayacağını ileri sürdü.
Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak 'cesur bir lider olduğunu gösterdiğini' söyleyen Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Tanrı hepsini kutsasın" ifadesini kullandı.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'zayıflığını' kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını savunarak, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı" dedi.

'Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz'

Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı 'işgal ettiğini' söyleyen Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim" dedi.
Trump, Putin'in 'zeki' birisi olduğunu vurgulayarak, "Sorunumuz Putin'in zeki olması değil, o elbette zeki biri. Asıl sorunumuz bizim kendi liderlerimizin aptal olması, aptal, çok aptal" diye konuştu.
Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu öne süren Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz" dedi.

'Mark Zuckerberg Beyaz Saray'a gelip benim bir tarafımı öperdi'

Tartışmalı 2020 Başkanlık seçimlerine de değinen Trump, seçim döneminde Demokratlara verdiği destek nedeniyle Facebook (Meta) kurucusu Mark Zuckerberg'i hedef aldı.
Trump, "Eskiden Beyaz Saray'a gelip benim bir tarafımı öpen Mark Zuckerberg'in verdiği 417 milyon doların tam bir adli denetimini yapalım" dedi.
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