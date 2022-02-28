https://tr.sputniknews.com/20220228/6-muhalefet-parti-lideri-guclendirilmis-parlamenter-sistem-metnini-acikliyor-1054294930.html

6 parti lideri, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini imzaladı

6 parti lideri, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metnini imzaladı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T13:57+0300

2022-02-28T13:57+0300

2022-02-28T15:07+0300

politika

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metni kamuoyuna açıklandı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi temsilcilerinin Meclis’te yaptığı görüşmelerin ardından üzerinde uzlaşılan ve 48 sayfadan oluşan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni" 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla Ankara'da kamuoyuna açıklandı.Metni kaleme alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün bölüm bölüm okudu. Metnin giriş bölümünde kuvvetler ayrılığı vurgusu yapılırken, metnin geriye dönüş değil yeni bir başlangıç olduğu ifade edildi. Yasama bölümünde, seçim barajının yüzde 3 indirilmesi, yüzde 1 oy alan partilerin yardım alması, meclis iç tüzüğün yenilenmesi, cumhurbaşkanının veto yetkisine son verilmesi, yazılı soru önergesinde süresi içinde cevap vermeyen bakanlara yaptırım uygulanması, bütçe yapım yetkisi meclise verilmesi başlıkları yer aldı. Yürütme başlığında ise yasama organını meclisin içinden çıkması, cumhurbaşkanı görev süresinin 7 yıl olması, cumhurbaşkanının bir dönem için seçilmesi, cumhurbaşkanının partisi ile ilişkisinin kesilmesi ve görevi bitimi sonrasında aktif siyasete geri dönememesi bulunuyor.'Başbakan ve bakanlar TBMM'ye karşı sorumlu olacak'Hükümetin düşürülmesi yeni hükümetin salt çoğunluk tarafından seçilmesi ile mümkün olacak. Cumhurbaşkanı veya bakanlar kurulu tek başına OHAL kararı alamayacak. OHAL KHK'larına yer verilmeyecek. Yargı başlığında ise yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanacak. Yüksek yargı organlarına yürütmenin müdahalesi engellenecek. Hakimlere coğrafi teminat sağlanacak. Hakimlerin Adalet Bakanlığına bağlı olduğu düzenlemesi kaldırılacak. Anayasa ve AİHM kararlarının derhal uygulanmasını sağlayacağız. Hak ihlal kararına neden olan hakimlere rücu edilecek. Hakimlik ve savcılık mesleği birbirinden ayrılacak. Hakimler ve savcılar kurulu ayrılacak. Adalet Bakanı ve müsteşarı hakimler kurulunda yer almayacak. Çoklu Baro uygulamasına son verilecek. AYM görev ve yetkileri genişleyecek mahkeme yapısı yeniden yapılandırılacak. İptal davası açabileceklerin kapsamı genişleyecek. YSK iki daireye ayrılacak. Sayıştay denetiminin kapsamı genişletilecek. Düzenlemenin demokratik hak ve hürriyetler başlığı kapsamında ise ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere tüm haklar güvence altına alınacak. Düşünce ve ifade, toplantı gösteri hakkını düzenleyen mevzuat yeniden değerlendirilecek. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanlarının çağrısı ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metni Ankara Bilkent Oteli'nde açıklandı.Genel başkanlar toplantıya beraber giriş yaptı6 partinin genel başkanı 12 Şubat'ta Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya gelerek yaptıkları çağrı sonrasında Parlamenter Sistem metni açıklandı. Hazırlık komitesinin çalışmaları sonucunda toplantının Ankara'daki Bilkent Otel'de 13.30'da yapılmasına karar verildi. Toplantıda genel başkanların oturma düzeninin, partilerinin alfabetik sırasına göre yapılması kararlaştırılırken, parti genel başkanlarının imzalayacağı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metninin kurmaylar tarafından okunması üzerinde anlaşıldı. Toplantının yapılacağı salona genel başkanlar birlikte giriş yaptı.

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2022

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muhalefet, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), gelecek partisi, iyi parti, deva partisi, demokrat parti (dp)