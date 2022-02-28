https://tr.sputniknews.com/20220228/740-suc-kaydi-bulunan-15-yasindaki-cocuk-tutuklandi-1054307238.html

740 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

740 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

İstanbul'da, yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan 740 kaydı bulunan nüfus cüzdanında 11 gerçekte ise 15 yaşında olan çocuk... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T18:47+0300

2022-02-28T18:47+0300

2022-02-28T18:47+0300

yaşam

türkiye

tutuklama

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Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.G. isimli şüpheliyi Güngören'de gözaltına aldı.Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Yolda yürüyen kişilere arkalarından yaklaşarak sırt çantalarından gizlice cüzdan ve telefonlarını çaldığı belirlenen zanlının B.G. olduğu, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edildi.Şüphelinin 18 Aralık 2021'de 5 bin 900 dolar, 29 Aralık 2021'de de 87 bin liranın çalındığı hırsızlık olaylarının da faili olduğu belirlendi.Kimliğe geç yazıldıHırsızlık suçundan 740 kez işlem yapılan zanlının, nüfus kaydındaki yaşının 11 olması nedeniyle suç ehliyetinin bulunmadığı ve adli işlemden muaf tutularak ailesine teslim edildiği anlaşıldı.Savcılığın talimatıyla sürdürülen araştırmanın devamında ise şüphelinin yaşının kimliğe küçük yazıldığı, gerçek yaşının cezai ehliyet kapsamına girdiği tespit edildi.İlgili mahkemece yapılan düzenleme ile yaşı 15 olarak kayda geçirilen zanlı B.G. cezaevine gönderildi.

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türkiye, tutuklama