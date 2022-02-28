https://tr.sputniknews.com/20220228/adalet-bakani-bozdag-28-subat-anayasanin-milli-iradenin-ve-demokrasinin-cignendigi-kara-gundur-1054298782.html

Adalet Bakanı Bozdağ: 28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür

Adalet Bakanı Bozdağ: 28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat'ın Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara bir gün olduğunu belirtti. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T15:21+0300

2022-02-28T15:21+0300

2022-02-28T15:21+0300

politika

türkiye

politika

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

28 şubat

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Şubat, Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gündür, haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır. Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-soylu-28-subat-ittifakinin-toplanmasinin-bize-zarari-yoktur-1054295438.html

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türkiye, politika, adalet bakanlığı, bekir bozdağ, 28 şubat