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Adalet Bakanı Bozdağ: 28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür
Adalet Bakanı Bozdağ: 28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat'ın Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara bir gün olduğunu belirtti. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-28T15:21+0300
politika
türkiye
politika
adalet bakanlığı
bekir bozdağ
28 şubat
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Şubat, Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gündür, haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır. Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-soylu-28-subat-ittifakinin-toplanmasinin-bize-zarari-yoktur-1054295438.html
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türkiye, politika, adalet bakanlığı, bekir bozdağ, 28 şubat

Adalet Bakanı Bozdağ: 28 Şubat, Anayasa'nın, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara gündür

15:21 28.02.2022
© AABekir Bozdağ
Bekir Bozdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 28 Şubat'ın Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği kara bir gün olduğunu belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Şubat, Anayasa'nın, hukukun, kanunların, milli iradenin ve demokrasinin çiğnendiği bir kara gündür, haksız ve hukuksuz karanlık bir sürecin başlangıcıdır. Bu kara günü ve devamındaki karanlık süreci unutmamalıyız ve unutturmamalıyız" ifadelerini kullandı.
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