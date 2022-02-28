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Adana'da 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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kaçak
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kaçakçılık
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depo sahibi Semih A. ile beraberindeki Sadun T., kuzeni Yakup T. ve arkadaşı Hamza B.’nin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti.Semih A.’ya ait depolara baskın yapan ekipler, su tanklarına doldurulmuş 1700 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Ayrıca polisin, son bir haftalık 16 ayrı yakalamada ise şüphelilere ait olduğu belirlenen toplam 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan Semih A., Sadun T., Yakup T. ile Hamza B., ifadelerinde suçlamaları reddedip, akaryakıtları satmadıklarını öne sürdü.Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220225/ankarada-akaryakit-istasyonlarinda-zam-kuyrugu-1054246139.html
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kaçak, akaryakıt, adana, seyhan, polis, kaçakçı, kaçakçılık, operasyon

Adana'da 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi

10:00 28.02.2022
© İHAAdana'da 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© İHA
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Adana'da düzenlenen operasyonda 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, depo sahibi Semih A. ile beraberindeki Sadun T., kuzeni Yakup T. ve arkadaşı Hamza B.’nin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti.
Semih A.’ya ait depolara baskın yapan ekipler, su tanklarına doldurulmuş 1700 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Ayrıca polisin, son bir haftalık 16 ayrı yakalamada ise şüphelilere ait olduğu belirlenen toplam 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildiği belirtildi.
Operasyonda gözaltına alınan Semih A., Sadun T., Yakup T. ile Hamza B., ifadelerinde suçlamaları reddedip, akaryakıtları satmadıklarını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
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Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu
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