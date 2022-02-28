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https://tr.sputniknews.com/20220228/altin-tasarruf-sistemi-1-marttan-itibaren-uygulamaya-giriyor-1054311413.html
Altın Tasarruf Sistemi 1 Mart'tan itibaren uygulamaya giriyor
Altın Tasarruf Sistemi 1 Mart'tan itibaren uygulamaya giriyor
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen yeni sistemle beraber kişinin doğrudan çeyrek hesabı açabilmesine de yarından... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T22:08+0300
2022-02-28T22:08+0300
ekonomi
altın
ekonomi
nureddin nebati
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Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi 1 Mart'tan itibaren uygulamaya giriyor. Yeni sistemle beraber kişinin doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da yarından itibaren başlanacak.Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üç ayaklı bir sistem oluşturulurken, Merkez Bankası'nın altın dönüşümlü TL mevduat veya katılma hesaplarına yönelik düzenleme yapması bekleniyor.Fiziki altınlar banka hesaplarına aktarılabilecekYeni sistemle vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu "Altın Tasarruf Sistemi" ile vatandaşlar "Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı" tercih edebilecek. Rafinerilerin oluşturduğu kuyumcu ağları üzerinden özel yazılımlar aracılığı ile fiziki altınlar banka hesaplarına aktarılabilecek. Vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla da fiziki altınlarını teslim edebilecek.Hurda altında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen "Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri" esas alınacak. Vatandaşlar kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcuyu seçebilecek. Altından elde edilecek getiri yatırım aracı, bankaya göre değişebilecek.Sağlanacak ek avantajlar ilgili bankaların oluşturacağı platformlarda vatandaşa duyurulacak. Geri alınacak fiziki altın 24 ayar gram, külçe veya çeyrek ya da Darphane altını olacak. Ancak vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamaların olması mümkün olabilecek.
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altın, ekonomi, nureddin nebati

Altın Tasarruf Sistemi 1 Mart'tan itibaren uygulamaya giriyor

22:08 28.02.2022
© AAAltın bilezik, kuyumcu
Altın bilezik, kuyumcu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen yeni sistemle beraber kişinin doğrudan çeyrek hesabı açabilmesine de yarından itibaren başlanacak.
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi 1 Mart'tan itibaren uygulamaya giriyor. Yeni sistemle beraber kişinin doğrudan çeyrek hesabı açmalarına da yarından itibaren başlanacak.

Kuyumcu, rafineri ve banka arasında üç ayaklı bir sistem oluşturulurken, Merkez Bankası'nın altın dönüşümlü TL mevduat veya katılma hesaplarına yönelik düzenleme yapması bekleniyor.

Fiziki altınlar banka hesaplarına aktarılabilecek

Yeni sistemle vatandaş 10 tane çeyrek altını banka şubesine götürdüğünde açtığı altın hesabının bakiyesini çeyrek altın cinsinden takip edebilecek. Kısa bir süre içerisinde 1500 kuyumcu sayısına ulaşılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu "Altın Tasarruf Sistemi" ile vatandaşlar "Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat, Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabı" tercih edebilecek. Rafinerilerin oluşturduğu kuyumcu ağları üzerinden özel yazılımlar aracılığı ile fiziki altınlar banka hesaplarına aktarılabilecek. Vatandaşlar banka şubeleri aracılığıyla da fiziki altınlarını teslim edebilecek.
Hurda altında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca belirlenen "Hurda Altın Değerlemesinde Kullanılacak Asgari Milyem Değerleri" esas alınacak. Vatandaşlar kendilerine en uygun değerlemeyi veren kuyumcuyu seçebilecek. Altından elde edilecek getiri yatırım aracı, bankaya göre değişebilecek.
Sağlanacak ek avantajlar ilgili bankaların oluşturacağı platformlarda vatandaşa duyurulacak. Geri alınacak fiziki altın 24 ayar gram, külçe veya çeyrek ya da Darphane altını olacak. Ancak vade ve hesap türüne bankalar tarafından farklı uygulamaların olması mümkün olabilecek.
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