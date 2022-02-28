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https://tr.sputniknews.com/20220228/bakan-mus-2021-yili-buyumemizin-yuzde-442si-net-ihracat-katkisiyla-gerceklesti-1054289018.html
Bakan Muş: 2021 yılı büyümemizin yüzde 44.2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti
Bakan Muş: 2021 yılı büyümemizin yüzde 44.2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında ihracatın büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini bildirerek, "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T12:05+0300
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ekonomi
mehmet muş
tüik
büyüme oranı
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Bakan Muş, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.İhracatın büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini vurgulayan Muş, "Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydettiğini açıklamıştı.
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mehmet muş, tüik, büyüme oranı

Bakan Muş: 2021 yılı büyümemizin yüzde 44.2’si net ihracat katkısıyla gerçekleşti

12:05 28.02.2022 (güncellendi: 12:06 28.02.2022)
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021 yılında ihracatın büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini bildirerek, "Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Bakan Muş, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan 2021 yılı geneli ve son çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
İhracatın büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini vurgulayan Muş, "Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4,9 puan oldu. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44,2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.
TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9,1 büyüme kaydettiğini açıklamıştı.
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