https://tr.sputniknews.com/20220228/bazi-bakanliklara-ve-bagli-kurumlara-atamalar-yapildi-1054282850.html
Bazı bakanlıklara ve bağlı kurumlara atamalar yapıldı
Bazı bakanlıklara ve bağlı kurumlara atamalar yapıldı
Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı'na Ahmet Algan, üyeliğine Berat Uzun atandı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T08:36+0300
2022-02-28T08:36+0300
2022-02-28T08:36+0300
türkiye
resmi gazete
rekabet kurulu
atama
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Cumhurbaşkanlığı'nın bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerine Cihan Soyalp ve Aylin Çağlayan Özcan getirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Maruf Aras getirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk atandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan atandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, rekabet kurulu, atama
Bazı bakanlıklara ve bağlı kurumlara atamalar yapıldı
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Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı'na Ahmet Algan, üyeliğine Berat Uzun atandı.
Cumhurbaşkanlığı'nın bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliklerine Cihan Soyalp ve Aylin Çağlayan Özcan getirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Maruf Aras getirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hacı Abdullah Uçan atandı.