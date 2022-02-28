https://tr.sputniknews.com/20220228/belarusta-halkin-yuzde-65ten-fazlasi-anayasa-degisiklikleri-lehinde-oy-verdi-1054280880.html

Belarus'ta halkın yüzde 65'ten fazlası anayasa değişiklikleri lehinde oy verdi

Belarus'ta halkın yüzde 65'ten fazlası anayasa değişiklikleri lehinde oy verdi

Belarus’ta anayasada değişiklik ve ilaveler yapılması için yapılan halk oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 65,16 evet oyu çıktı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T05:13+0300

2022-02-28T05:13+0300

2022-02-28T05:13+0300

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oylama

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Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko yaptığı açıklamada, halk oylamasına 6 milyon 815 bin 667 seçmenin yüzde 78,63’ünün katıldığını bildirdi.Kesin olmayan sonuçlara göre halk oylamasında değişikliklere ‘evet’ oyu verenlerin yüzde 65,16, ‘hayır’ oyu verenlerin ise yüzde 10,07 olduğunu kaydeden Karpenko, “Oylamaya seçmenin yarıdan fazlası katıldığı için referandum geçerlidir” ifadelerini kullandı.Karpenko, 3 Mart’ta referandumun kesin sonuçlarını açıklayacaklarını dile getirdi.Kesin sonuçların açıklanmasının ardından 10 gün sonra söz konusu değişiklikler ve ilaveler anayasada yer alacak.-

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belarus, anayasa, oylama