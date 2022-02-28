https://tr.sputniknews.com/20220228/beyblade-sinema-filmi-oluyor-1054301879.html

Beyblade sinema filmi oluyor

Beyblade sinema filmi oluyor

Ünlü manga ve anime serisi Beyblade, Paramount Pictures ve Jerry Bruckheimer ortaklığında beyazperdeye uyarlanacak. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T16:14+0300

2022-02-28T16:14+0300

2022-02-28T16:18+0300

film

yaşam

beyblade

sinema

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054301801_0:3:1685:950_1920x0_80_0_0_85e2e31096329a281c32da127e8e896e.png

Ünlü manga ve anime serisi Beyblade sinema filmi oluyor. 'Karayip Korsanları', 'Çılgın İkili', 'Büyük Hazine' serilerinin yapımcısı olarak tanınan Jerry Bruckheimer ve Paramount Pictures 'Beyblade' filmi üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu.Kayıp Rıhtım'ın Deadline'dan aktardığına göre, Neil Widener ve Gavin James tarafından kaleme alınacağı açıklanan projenin senaryosuna ait detaylar ise henüz belli değil.'Topaç oyuncak' olan Beyblade, ilk olarak Takara firması tarafından 1999’da Japonya’da piyasaya sürüldü. Daha sonra yurt dışında Hasbro dahil birçok oyuncak firmasına lisansı verildi. İlk çıkarılan Beyblade oyuncaklarının isimleri Ultimate Frostic Dranzer, Spin Dragoon ve Saizo; topaçların savaştığı alan ise Beystadiums olarak adlandırıldı. Oyuncak, 'Beyblade’lerin yarıştırılma konsepti' ile anime manga ve çizgi romanlara konu oldu.Beyblade’in animeye uyarlanan mangası 2001’de Takao Aoki tarafından yazıldı ve çizildi. Seri, ünlü bir Beyblade oyuncusu olmak isteyen Takao ve Dragoon isimli Beyblade’i ile katıldığı maçları konu alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220225/televizyonda-yayinlanan-ilk-seytan-cikarma-ayini-film-oluyor-1054244322.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

film, beyblade, sinema