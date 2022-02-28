https://tr.sputniknews.com/20220228/boluda-tartistigi-sevgilisini-sirtindan-bicaklayan-kadin-gozaltina-alindi--1054280456.html
Bolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Bolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Bolu'da, tartıştığı sevgilisi C.A.’yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın gözaltına alındı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T04:22+0300
2022-02-28T04:22+0300
2022-02-28T04:22+0300
türkiye
kadın
bıçaklama
bolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054280431_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_755bfefad4952c269721579733a062bf.jpg
İddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. mutfaktan aldığı bıçağı C.A.’nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
bolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054280431_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_82144ae2932c9585576cc1acccf08019.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kadın, bıçaklama, bolu
Bolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Abone ol
Bolu'da, tartıştığı sevgilisi C.A.’yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın gözaltına alındı.
İddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. mutfaktan aldığı bıçağı C.A.’nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.