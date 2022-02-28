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Bolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Bolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Bolu'da, tartıştığı sevgilisi C.A.’yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın gözaltına alındı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T04:22+0300
2022-02-28T04:22+0300
türkiye
kadın
bıçaklama
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İddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. mutfaktan aldığı bıçağı C.A.’nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kadın, bıçaklama, bolu

Bolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı

04:22 28.02.2022
© İHABolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı
Bolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© İHA
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Bolu'da, tartıştığı sevgilisi C.A.’yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın gözaltına alındı.
İddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. mutfaktan aldığı bıçağı C.A.’nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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