https://tr.sputniknews.com/20220228/boluda-tartistigi-sevgilisini-sirtindan-bicaklayan-kadin-gozaltina-alindi--1054280456.html

Bolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Bolu'da tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Bolu'da, tartıştığı sevgilisi C.A.’yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. isimli kadın gözaltına alındı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T04:22+0300

2022-02-28T04:22+0300

2022-02-28T04:22+0300

türkiye

kadın

bıçaklama

bolu

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İddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. mutfaktan aldığı bıçağı C.A.’nın sırtına sapladı. C.A., kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

bolu

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kadın, bıçaklama, bolu