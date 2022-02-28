Türkiye
SON DAKİKA| Ukrayna heyeti, Rusya ile müzakerelerin gerçekleştirileceği yere ulaştı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220228/borrell-rusya-mali-rezervlerini-abnin-bloke-edemeyecegi-ulkelere-konuslandirmis-durumda--1054286371.html
Borrell: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere konuşlandırmış durumda
Borrell: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere konuşlandırmış durumda
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyona karşı Batılı liderlerin açıkladığı yeni yaptırım paketleri yaptırım altındaki Rus bankalarının... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T10:49+0300
2022-02-28T10:49+0300
ukrayna krizi
josep borrell
ab
rusya
yaptırım
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_e3b823262f7661b895a887071b795717.jpg
AB dışişleri bakanlarının dünkü sanal toplantısının ardından konuşan AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bakanların bir dizi Rus bankasının SWIFT ile bağlantısını kesmeyi kabul ettiğini açıklarken Rus bankalarının sayısını vermedi, sadece bu konudaki çalışmaların pazar akşamı itibariyle devam ettiğini kaydetti."Bu önlem sayesinde Rusya Merkez Bankası'nın mali rezervlerinin yaklaşık yarısı dondurulacak" diye devam eden Borrell, rezervlerin yarısından fazlasının G7 ülkelerinin bankalarında tutulduğunu söyledi. Bu tür önlemlerin Rusya'nın finansal sistemini güçlü şekilde vurmasını umduğunu dile getiren AB'nin dış politika şefi, üye devletlerin kararları merkez bankalarının çalışmaya başlayacağı bu sabahtan önce uygulama konusunda anlaştığını vurguladı.Ancak 'Rusya'nın son yıllarda rezervlerini AB'nin engelleyemediği ülkelerde giderek daha fazla konuşlandırdığına' dikkat çeken Borrell, 'AB'nin Rusya Merkez Bankası'nın Moskova veya Çin'de bulunan rezervlerini bloke edemeyeceğini, Rusya'nın son yıllarda rezervlerini bloğun politikasından etkilenmeyecek ülkelere başarıyla naklettiğini' belirtti. Baş diplomat, 'bir süredir Rusya'nın mevcut duruma ve gelecekteki yaptırımlara finansal olarak hazırlandığını, rezervlerini dolardan uzaklaştırıp euro ve Çin yuanına yatırım yaptığını' aktardı. Borrell, 'diğer ülkelerle iç içe geçmiş ekonomik bağlantıları bulunan bir ülkeyi bütün olarak makasla keser gibi mali sistemden çıkarmanın imkansız olduğunu, böyle eylemlerin bir gecede yapılamayacağını' da dile getirdi. AB'nin 'İran tecrübesinden bazı şeyler öğrendiğini' söyledi. 'Avrupalı liderlerin sıradan vatandaşların akrabalarına para göndermesi gibi belirli faaliyetlerde bulunması ve Rusya ile alışverişe devam etmek için kesinlikle gerekli ödemelerin yapılması için finansal sistemi çalışır durumda tutmaları gerektiğine inandıklarını' aktaran Borrell, şu vurguyu yaptı:"Rus bankalarını uluslararası finans akışından koparmanın düzeyi, Rus finans sistemine maksimum zarar verecek ama diğer finansal sistemlerle minimum düzeyde bağlantıda kalmasını sağlayacak şekilde dikkatle ayarlandı."AB'nin yaptırım paketlerinde petrol ve gaz gibi enerji sektörü de dahil olmak üzere Rusya'dan yapılan ihracata herhangi bir kısıtlama getirilmedi. ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, yaptırım paketinin açıklanması öncesi, Batılı ülkelerin dünya piyasalarında akaryakıt sıkıntısı yaşamamak ve akaryakıt fiyatlarının artmasını önlemek için enerji tedarik ödemelerinin yapıldığı Rus bankalarını SWIFT'te tutabileceğini dile getirmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_101:0:1700:1199_1920x0_80_0_0_754df6060873afcda679aa2d5fce9a06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
josep borrell, ab, rusya, yaptırım, swift

Borrell: Rusya mali rezervlerini AB'nin bloke edemeyeceği ülkelere konuşlandırmış durumda

10:49 28.02.2022
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / John Thys
Abone olGoogle news
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyona karşı Batılı liderlerin açıkladığı yeni yaptırım paketleri yaptırım altındaki Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılmasını ve Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası piyasalara erişiminin kısıtlanmasını içerirken, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi'nden bir itiraf geldi.
AB dışişleri bakanlarının dünkü sanal toplantısının ardından konuşan AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bakanların bir dizi Rus bankasının SWIFT ile bağlantısını kesmeyi kabul ettiğini açıklarken Rus bankalarının sayısını vermedi, sadece bu konudaki çalışmaların pazar akşamı itibariyle devam ettiğini kaydetti.
"Bu önlem sayesinde Rusya Merkez Bankası'nın mali rezervlerinin yaklaşık yarısı dondurulacak" diye devam eden Borrell, rezervlerin yarısından fazlasının G7 ülkelerinin bankalarında tutulduğunu söyledi. Bu tür önlemlerin Rusya'nın finansal sistemini güçlü şekilde vurmasını umduğunu dile getiren AB'nin dış politika şefi, üye devletlerin kararları merkez bankalarının çalışmaya başlayacağı bu sabahtan önce uygulama konusunda anlaştığını vurguladı.
Ancak 'Rusya'nın son yıllarda rezervlerini AB'nin engelleyemediği ülkelerde giderek daha fazla konuşlandırdığına' dikkat çeken Borrell, 'AB'nin Rusya Merkez Bankası'nın Moskova veya Çin'de bulunan rezervlerini bloke edemeyeceğini, Rusya'nın son yıllarda rezervlerini bloğun politikasından etkilenmeyecek ülkelere başarıyla naklettiğini' belirtti. Baş diplomat, 'bir süredir Rusya'nın mevcut duruma ve gelecekteki yaptırımlara finansal olarak hazırlandığını, rezervlerini dolardan uzaklaştırıp euro ve Çin yuanına yatırım yaptığını' aktardı.
Borrell, 'diğer ülkelerle iç içe geçmiş ekonomik bağlantıları bulunan bir ülkeyi bütün olarak makasla keser gibi mali sistemden çıkarmanın imkansız olduğunu, böyle eylemlerin bir gecede yapılamayacağını' da dile getirdi. AB'nin 'İran tecrübesinden bazı şeyler öğrendiğini' söyledi.
'Avrupalı liderlerin sıradan vatandaşların akrabalarına para göndermesi gibi belirli faaliyetlerde bulunması ve Rusya ile alışverişe devam etmek için kesinlikle gerekli ödemelerin yapılması için finansal sistemi çalışır durumda tutmaları gerektiğine inandıklarını' aktaran Borrell, şu vurguyu yaptı:
"Rus bankalarını uluslararası finans akışından koparmanın düzeyi, Rus finans sistemine maksimum zarar verecek ama diğer finansal sistemlerle minimum düzeyde bağlantıda kalmasını sağlayacak şekilde dikkatle ayarlandı."
AB'nin yaptırım paketlerinde petrol ve gaz gibi enerji sektörü de dahil olmak üzere Rusya'dan yapılan ihracata herhangi bir kısıtlama getirilmedi. ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, yaptırım paketinin açıklanması öncesi, Batılı ülkelerin dünya piyasalarında akaryakıt sıkıntısı yaşamamak ve akaryakıt fiyatlarının artmasını önlemek için enerji tedarik ödemelerinin yapıldığı Rus bankalarını SWIFT'te tutabileceğini dile getirmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала