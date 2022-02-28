Türkiye
SON DAKİKA | Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı: Rusya’yla müzakereler ağırdı, ama hiçbir zorunlu ültimatom olmadan geçti
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220228/borsa-gunu-dususle-tamamladi-1054307799.html
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 1.946.19 puandan tamamladı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T19:21+0300
2022-02-28T19:21+0300
ekonomi
borsa istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044110989_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0310dd86c05813c3e01bc8681da17593.jpg
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6.22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1.79 ve holding endeksi yüzde 1.12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.77 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 6.28 ile turizm oldu.Analistler, Rusya'nın Donbass operasyonunun 5. günü sonrası artan belirsizliklerin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.Analistler, yatırımcıların bekle-gör stratejisi izlediğini ifade etti.Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.870 puanın destek, 1.980 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044110989_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_abb4c09cee2bc15ec3c586d30751381b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa istanbul

Borsa, günü düşüşle tamamladı

19:21 28.02.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 1.946.19 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6.22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1.79 ve holding endeksi yüzde 1.12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.77 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 6.28 ile turizm oldu.
Analistler, Rusya'nın Donbass operasyonunun 5. günü sonrası artan belirsizliklerin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu, konuyla ilgili gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.
Analistler, yatırımcıların bekle-gör stratejisi izlediğini ifade etti.
Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.870 puanın destek, 1.980 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала