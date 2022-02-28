https://tr.sputniknews.com/20220228/britanyalilarin-ukraynaya-savasa-gitmesi-konusunda-disisleri-ile-savunma-bakanlari-arasinda-catisma-1054292968.html

Britanyalıların Ukrayna'ya savaşa gitmesi konusunda dışişleri ile savunma bakanları arasında çatışma

Britanyalıların Ukrayna'ya savaşa gitmesi konusunda dışişleri ile savunma bakanları arasında çatışma

Dışişleri Bakanı Truss'ın Britanya vatandaşlarını Rusya'nın özel askeri operasyonuna karşı Ukrayna'da savaşmaya çağırmasının ertesi günü Savunma Bakanı Wallace... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T13:32+0300

2022-02-28T13:32+0300

2022-02-28T14:08+0300

ukrayna krizi

ingiltere

britanya

birleşik krallık

ben wallace

liz truss

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1a/1054262506_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_47ceaef96715a0ddfec68cc37585ac43.jpg

Moskova'yı 10 Şubat'taki ziyaretinde çevirmeni beklemeden namütenahi konuşması, Rusya şehirlerini Ukrayna şehri olarak anması gibi gaflarıyla gündem olan Britanya Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Rusya'nın özel askeri operasyonuna karşı vatandaşlarını Ukrayna'da savaşmaya çağırması tartışma yarattı. Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'da savaşmak için yabancı gönüllüler birliğine katılmayı düşünen Britanyalılara böyle bir şey yapmamaları çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı'nın 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısını hatırlattı'Çatışmalarda sadece eğitimli askeri personelin kullanılması gerektiğini' söyleyen Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanlığı'nın Britanya vatandaşlarına yönelik 'Ukrayna'ya seyahat ederek hayatlarını tehlike atmamaları' uyarısı yayımlamış olduğunu hatırlattı. Wallace "Doğru düzgün askeri eğitim almadıysanız, silahlı kuvvetlerin deneyimli bir üyesi değilseniz, Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmanız için daha iyi yollar var" dedi.'Bunu yapmaları için onları desteklerim'Dün Dışişleri Bakanı Truss, BBC'nin "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yurtdışından insanların uluslararası bir güce katılmalarını istedi. Bunu destekliyor musunuz" sorusuna, şu yanıtı vermişti:"Destekliyorum ve elbette bu, insanların kendi karar verebilecekleri bir şey. Ukrayna halkı, sadece Ukrayna için değil, tüm Avrupa için, özgürlük ve demokrasi için savaşıyor, çünkü Putin'in meydan okuduğu şey bu. Kesinlikle, eğer insanlar bu mücadeleyi desteklemek istiyorlarsa, bunu yapmaları için onları desteklerim."'Emin misiniz' sorusuna 'Kesinlikle' cevabıMuhabirin "Yani Britanya'dan Ukrayna'ya savaşa yardım için giden insanları destekliyorsunuz" diye tekrar sorması üzerine Truss, "Kesinlikle, eğer yapmak istedikleri buysa" diye ısrar etmişti. Öncesinde Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rusya'ya karşı savaşmak isteyen yabancı gönüllüler için Bölgesel Savunma İçin Uluslararası Lejyon adında birlik kurulacağını duyurmuştu. Yabancıların 2016'dan beri Ukrayna ordusunda gönüllü savaşabilmesinin mümkün olduğu hatırlatılan açıklamada, ilgilenenlerin ülkelerindeki Ukrayna büyükelçiliklerinin savunma ataşelerine başvurmaları gerektiği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210813/britanya-savunma-bakani-taliban-yeniden-kaideye-kucak-acarsa-afganistana-geri-donebiliriz-1047991600.html

https://tr.sputniknews.com/20220210/ingiltere-disisleri-bakani-trusstan-gaf-rusyanin-voronej-ve-rostovdaki-egemenligini-tanimiyoruz-1053717746.html

ingiltere

britanya

birleşik krallık

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, britanya, birleşik krallık, ben wallace, liz truss, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy