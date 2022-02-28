Cilo Dağları'ndaki buzulların yüzde 48'i küresel ısınma nedeniyle eridi

© AA Erimedeki en büyük etkilerden birinin küresel ısınma olduğunu vurgulayan Şatır, fiziki ve coğrafi koşulların da buz tabakalarını etkilediğini aktardı. Güneşi dik alan yamaçlarda buz kütlelerinin büyük ölçüde kaybolduğunu, güneşi daha yatay açıyla alan bölgelerdeki buz kütlelerinin daha çok korunduğunu tespit ettiklerini anlatan Şatır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu erime ne yazık ki daha çok parçalı tabakaların oluşmasına neden oluyor. Bölgede bütünlüğü bozulmuş parçalı buz tabakaları daha hızlı eriyor. Küçük tabakalardan başlayarak büyük tabakaların da yavaş yavaş eriyeceğini öngörüyoruz. Son 30 yılda beklenenin üzerinde bir çözülme söz konusu. 2020'de burası Milli Park ilan edildi. Yaklaşık 7 bin 500 hektarlık bir alan. Bu bölgenin daha hassas korumaya alınması çok büyük bir avantaj. Kontrollü bir geçiş şart. Küresel ısınmanın yanında bir de insan baskısı olursa daha çok eriyecek."