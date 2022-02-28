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Erdoğan: Montrö'nün ülkemize verdiği yetkiyi kullanacağız, Türkiye bölgesinde barış istiyor
Erdoğan: Montrö'nün ülkemize verdiği yetkiyi kullanacağız, Türkiye bölgesinde barış istiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Montrö Anlaşması'nın verdiği yetkiyi kullanacağını belirterek, "Ukrayna ve Rusya'ya diyalog çağrısı yaptık... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T19:47+0300
2022-02-28T20:28+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
rusya
montrö sözleşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın köklü bir değişimden geçtiğini belirterek, "Asırlık geçmişe sahip küresel yönetim sistemi çökmektedir. Cumhuriyetimizi kurarak ve sıkı sıkıya sahip çıkarak bu zor dönümü atlatırken çok zor bedeller ödedik. Her platformda dünya beşten büyüktür diyerek daha adil bir dünya mümkündür diyerek, ifade ettiğimiz küresel yönetim sistemindeki çarpıklık yaşanan her hadiseyle kendini yeniden gösteriyor." açıklamasında bulundu.Rusya'nın Donbass operasyonunun 5. gününe ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'da yaşanan gelişmeler bu gerçeği gözler önüne seren bir mahiyet oluşturmaktadır. Öncelikle şu hususun altını kalın çizgilerle çizmek istedim. Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı her yerde, her hadisede gösterdik. Her ikisini de dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunları diyalog ile çözme teklifi yaptık. Arabuluculuk çağrısında bulunduk" değerlendirmesinde bulundu.'Beş bin vatandaşımızı kurtardık'Barış ve istikrarın temini için diplomatik girişimlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef sonunda korkulan oldu ve 24 şubatta silahlar patladı. NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere her platformda ülkemizin bu duruma bakış açısını söylemeye devam ediyoruz. Ukrayna'daki 20 binden fazla vatandaşımıza ikazımızı yaptık. 22 Şubatta özellikle Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduk. Bugüne kadar beş bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir" diye konuştu.'Montrö'nün ülkemize verdiği yetkiyi kullanacağız'Montrö Sözleşmesi'nin verdiği yetkileri krizi önlemek için kullanacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, "Montrö Sözleşmesinin Boğazlardaki gemi trafiği üzerinde bize verdiği yetkileri krizi önlemek için kullanacağız. Toprak bütünlüğünü her zaman destekliyoruz. Kendi çıkarlarımızdan elbette taviz vermeyeceğiz. Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu."28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak zihinlerimize yazılmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennimiz darbe ve darbe girişimlerinin siyasi ve sosyal ayağını teşkil edenlerin de aynı yerli, milli, sivil vizyoner yaklaşıma kavuşmalarıdır. Tek parti faşizmi, darbe ve cunta dönemi alışkanlığıyla ham hayaller peşinde koşanların sonu hüsrandır. Benzer hesapların geçmişte de çok yapıldığını ancak hepsinin de sonunun hüsran olduğunu hatırlatmak isteriz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'daki sorununun sebebi olan ülkeler, Güvenlik Konseyi'ndeki çözüm mevkilerinde bulunuyor" görüşünü dile getirdi.'Meskenlerde elektrikteki KDV yüzde 8'e düşürüldü'Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarında meskenlerdeki kullanımda KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:
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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, rusya, montrö sözleşmesi

Erdoğan: Montrö'nün ülkemize verdiği yetkiyi kullanacağız, Türkiye bölgesinde barış istiyor

19:47 28.02.2022 (güncellendi: 20:28 28.02.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Montrö Anlaşması'nın verdiği yetkiyi kullanacağını belirterek, "Ukrayna ve Rusya'ya diyalog çağrısı yaptık, Türkiye bölgesinde barış istiyor" dedi. Elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenlemeyi de duyuran Erdoğan, elektrikte KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düştüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın köklü bir değişimden geçtiğini belirterek, "Asırlık geçmişe sahip küresel yönetim sistemi çökmektedir. Cumhuriyetimizi kurarak ve sıkı sıkıya sahip çıkarak bu zor dönümü atlatırken çok zor bedeller ödedik. Her platformda dünya beşten büyüktür diyerek daha adil bir dünya mümkündür diyerek, ifade ettiğimiz küresel yönetim sistemindeki çarpıklık yaşanan her hadiseyle kendini yeniden gösteriyor." açıklamasında bulundu.
Rusya'nın Donbass operasyonunun 5. gününe ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'da yaşanan gelişmeler bu gerçeği gözler önüne seren bir mahiyet oluşturmaktadır. Öncelikle şu hususun altını kalın çizgilerle çizmek istedim. Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı her yerde, her hadisede gösterdik. Her ikisini de dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunları diyalog ile çözme teklifi yaptık. Arabuluculuk çağrısında bulunduk" değerlendirmesinde bulundu.

'Beş bin vatandaşımızı kurtardık'

Barış ve istikrarın temini için diplomatik girişimlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef sonunda korkulan oldu ve 24 şubatta silahlar patladı. NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere her platformda ülkemizin bu duruma bakış açısını söylemeye devam ediyoruz. Ukrayna'daki 20 binden fazla vatandaşımıza ikazımızı yaptık. 22 Şubatta özellikle Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşlarımıza ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunduk. Bugüne kadar beş bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmiştir" diye konuştu.

'Montrö'nün ülkemize verdiği yetkiyi kullanacağız'

Montrö Sözleşmesi'nin verdiği yetkileri krizi önlemek için kullanacaklarını belirten Cumhurbaşkanı, "Montrö Sözleşmesinin Boğazlardaki gemi trafiği üzerinde bize verdiği yetkileri krizi önlemek için kullanacağız. Toprak bütünlüğünü her zaman destekliyoruz. Kendi çıkarlarımızdan elbette taviz vermeyeceğiz. Ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.
"28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak zihinlerimize yazılmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennimiz darbe ve darbe girişimlerinin siyasi ve sosyal ayağını teşkil edenlerin de aynı yerli, milli, sivil vizyoner yaklaşıma kavuşmalarıdır. Tek parti faşizmi, darbe ve cunta dönemi alışkanlığıyla ham hayaller peşinde koşanların sonu hüsrandır. Benzer hesapların geçmişte de çok yapıldığını ancak hepsinin de sonunun hüsran olduğunu hatırlatmak isteriz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna'daki sorununun sebebi olan ülkeler, Güvenlik Konseyi'ndeki çözüm mevkilerinde bulunuyor" görüşünü dile getirdi.

'Meskenlerde elektrikteki KDV yüzde 8'e düşürüldü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarında meskenlerdeki kullanımda KDV'nin yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu krizide selametle atalatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye artık kendi politikalarını üretecek ve uygulayacak seviyeye gelmiş bir devlettir.

Bugün açıklanan veriler ekonomi programının başarıyla yürüdüğünün göstergesidir. Yılın tamamını yüzde 11'lik bir büyümeyle kapattık.

İşsizlik oranımızı yüzde 11.3'e gerilettik. Enflasyon sorunun da süratla çözme kararındayız. Yaz aylarında inşallah enflasyon sorununu kontrol altına almış olacağız.

Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tariflerindeki düzenlemeyide netleştirdik. Meskenlerdeki elektirik faturalarında KDV yüzde 8'e düşürüldü. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarif sınırıda günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece faturalarda yüzde 14'lük bir indirim sağlanmış olacaktır."

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