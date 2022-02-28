https://tr.sputniknews.com/20220228/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-bogazlar-rejiminin-nasil-uygulanacagi-acik-ve-nettir-1054281326.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Boğazlar rejiminin nasıl uygulanacağı açık ve net

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Boğazlar rejiminin nasıl uygulanacağı açık ve net

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya - Ukrayna krizine ilişkin "Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T06:11+0300

2022-02-28T06:11+0300

2022-02-28T06:17+0300

politika

fuat oktay

rusya

ukrayna

boğaz

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Oktay, Rusya'nın Donbass'a yönelik askeri operasyonuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bağımsız ve egemen bir ülke olan Ukrayna'nın topraklarını hedef alan işgal girişimi uluslararası hukukun net ihlalidir; asla kabul edilemez. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Türkiye olarak bu haksız ve hukuksuz savaşın bir an önce sonlandırılmasına yönelik girişimlerimiz çok yönlü olarak devam etmektedir. İki taraf arasında yapılacak olan müzakereler son derece kritiktir; bu çerçevede Türkiye olarak her türlü yapıcı katkıyı vermekteyiz. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere, masum insanların maruz bırakıldığı trajedinin önüne geçmek maksadıyla Türkiye’nin insani yardımları tüm hızıyla devam etmektedir. Boğazlar rejiminin, bölgede devam eden savaş haline göre, nasıl uygulanacağı açık ve nettir" ifadelerini kaydetti.

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ukrayna

boğaz

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