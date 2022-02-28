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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı kabinesi
ankara
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.Toplantıda ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak ve Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.Öte yandan, yüksek faturalar dolayısıyla vatandaşlar ve esnaftan gelen şikayetler de Kabinenin gündeminde olacak. Toplantının ardından yeni enerji formülü açıklanması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220228/milli-savunma-bakani-akar-ukrayna-savunma-bakani-reznikov-ile-telefonda-gorustu-1054285889.html
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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kabinesi, ankara, türkiye, rusya

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

16:06 28.02.2022 (güncellendi: 16:30 28.02.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.
Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.
Toplantıda ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak ve Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.
Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.
Öte yandan, yüksek faturalar dolayısıyla vatandaşlar ve esnaftan gelen şikayetler de Kabinenin gündeminde olacak. Toplantının ardından yeni enerji formülü açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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