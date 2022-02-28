https://tr.sputniknews.com/20220228/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-1054301512.html
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T16:06+0300
2022-02-28T16:06+0300
2022-02-28T16:30+0300
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.Toplantıda ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak ve Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.Öte yandan, yüksek faturalar dolayısıyla vatandaşlar ve esnaftan gelen şikayetler de Kabinenin gündeminde olacak. Toplantının ardından yeni enerji formülü açıklanması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220228/milli-savunma-bakani-akar-ukrayna-savunma-bakani-reznikov-ile-telefonda-gorustu-1054285889.html
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cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı kabinesi, ankara, türkiye, rusya
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
16:06 28.02.2022 (güncellendi: 16:30 28.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı. Toplantının ana gündeminde Ukrayna'da yaşanan gelişmeler olacak.
Rusya'nın Donbass'a askeri operasyonu Ankara'nın yakın takibinde. Bugün Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısında, bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yönelik etkileri ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.
Toplantıda ara buluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak ve Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.
Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek.
Öte yandan, yüksek faturalar dolayısıyla vatandaşlar ve esnaftan gelen şikayetler de Kabinenin gündeminde olacak. Toplantının ardından yeni enerji formülü açıklanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak.