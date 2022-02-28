https://tr.sputniknews.com/20220228/darbettigi-komsusu-icin-tam-dovemedim-hak-etti-diyen-halil-sezai-ifade-verdi-sohbet-ediyordum-1054300933.html

Darbettiği komşusu için 'Tam dövemedim, hak etti' diyen Halil Sezai ifade verdi: 'Sohbet ediyordum'

Darbettiği komşusu için 'Tam dövemedim, hak etti' diyen Halil Sezai ifade verdi: 'Sohbet ediyordum'

Tuzla’da, komşusunu darbettiği gerekçesiyle hakkında 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası verilen Halil Sezai, sahne aldığı mekanda söylediği “Kafam iyi olduğu için... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T15:51+0300

2022-02-28T15:51+0300

2022-02-28T15:54+0300

halil sezai

türkiye

darp

mahkeme

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Tuzla'da 15 Eylül 2020 tarihinde komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 1yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılan şarkıcı Halil Sezai, 18 Temmuz 2021 tarihinde sahne aldığı bir mekanda, “Kafam iyi olduğu için gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere inşallah. Hak etti” nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Sezai’nin ifade işlemleri yaklaşık yarım saat sürdü. Sezai İfadesinde, “Kimseye yönelik hakaret ve tehditte bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum” diyerek suçlamayı kabul etmedi.İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sezai, avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210728/halil-sezainin-hak-etti-tam-dovemedim-sozlerine-yasli-adamin-avukatindan-suc-duyurusu-1045077318.html

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halil sezai, darp, mahkeme