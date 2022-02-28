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Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi
Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi
Rize'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç, dereye uçtu. Kazada sürücü Serkan Aslan, suya gömülen aracın tavanında kurtarılmayı bekledi. Ekipler, Aslan'ı... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Serkan Aslan, kullandığı hafif ticari araçla karşı yönden gelen diğer araca yol verirken, direksiyon kontrolünü kaybetti.Hafif ticari araç, Çat Deresi'ne düştü. Sürücü Aslan ise suya gömülen aracın tavanına çıktı.Burada kurtarılmayı bekleyen sürücüyü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.İhbarla gelen ekiplerin halatla kurtardığı Serkan Aslan, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210409/polisin-dur-ihtarina-uymayan-arac-dereye-uctu-1044229144.html
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dere, rize, trafik kazası

Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi

15:42 28.02.2022
© DHADereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi
Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© DHA
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Rize'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç, dereye uçtu. Kazada sürücü Serkan Aslan, suya gömülen aracın tavanında kurtarılmayı bekledi. Ekipler, Aslan'ı halatla kurtardı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Serkan Aslan, kullandığı hafif ticari araçla karşı yönden gelen diğer araca yol verirken, direksiyon kontrolünü kaybetti.
Hafif ticari araç, Çat Deresi'ne düştü. Sürücü Aslan ise suya gömülen aracın tavanına çıktı.
Burada kurtarılmayı bekleyen sürücüyü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla gelen ekiplerin halatla kurtardığı Serkan Aslan, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme yapıldı.
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araç dereye uçtu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2021
DÜNYA
Polisin 'dur' ihtarına uymayan araç dereye uçtu
9 Nisan 2021, 07:33
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