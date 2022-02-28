https://tr.sputniknews.com/20220228/dereye-dustugu-aracinin-tavaninda-kurtarilmayi-bekledi-1054300455.html
Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi
Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi
Rize'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç, dereye uçtu. Kazada sürücü Serkan Aslan, suya gömülen aracın tavanında kurtarılmayı bekledi. Ekipler, Aslan'ı... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T15:42+0300
2022-02-28T15:42+0300
2022-02-28T15:42+0300
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dere
rize
trafik kazası
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Serkan Aslan, kullandığı hafif ticari araçla karşı yönden gelen diğer araca yol verirken, direksiyon kontrolünü kaybetti.Hafif ticari araç, Çat Deresi'ne düştü. Sürücü Aslan ise suya gömülen aracın tavanına çıktı.Burada kurtarılmayı bekleyen sürücüyü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.İhbarla gelen ekiplerin halatla kurtardığı Serkan Aslan, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210409/polisin-dur-ihtarina-uymayan-arac-dereye-uctu-1044229144.html
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dere, rize, trafik kazası
Dereye düştüğü aracının tavanında kurtarılmayı bekledi
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Rize'de, kontrolden çıkan hafif ticari araç, dereye uçtu. Kazada sürücü Serkan Aslan, suya gömülen aracın tavanında kurtarılmayı bekledi. Ekipler, Aslan'ı halatla kurtardı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Serkan Aslan, kullandığı hafif ticari araçla karşı yönden gelen diğer araca yol verirken, direksiyon kontrolünü kaybetti.
Hafif ticari araç, Çat Deresi'ne düştü. Sürücü Aslan ise suya gömülen aracın tavanına çıktı.
Burada kurtarılmayı bekleyen sürücüyü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla gelen ekiplerin halatla kurtardığı Serkan Aslan, Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme yapıldı.