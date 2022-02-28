https://tr.sputniknews.com/20220228/ertugrul-saglam-iran-temsilcisi-tractor-ile-anlasti-1054304698.html
Ertuğrul Sağlam, İran temsilcisi Tractor ile anlaştı
Ertuğrul Sağlam, İran temsilcisi Tractor ile anlaştı
İran Körfez Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Tractor, Türk teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardığını duyurdu. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T17:27+0300
2022-02-28T17:27+0300
2022-02-28T17:31+0300
ertuğrul sağlam
spor
iran
teknik direktör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054304590_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_18f1a8853655812c66c57fc4e2de319e.jpg
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2018 yılında İran temsilcisini çalıştıran Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeniden öz evine hoş geldin" mesajı paylaşıldı.Bursaspor'un teknik direktörlüğünü üstlendiği 2009-10 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Ertuğrul Sağlam, son olarak Yılport Samsunspor'u çalıştırmıştı.52 yaşındaki Sağlam, Tractor takımındaki ilk döneminde 16 maçta 0.94 puan ortalaması yakalamış ve yaklaşık 4 ay içinde İran temsilcisinden ayrılmıştı.Ligde bu sezon istikrarlı bir performans gösteremeyen Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz'in spor kulübü Tractor, ligde 13. sırada yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20190614/mustafa-denizli-iranin-traktor-sazi-takimiyla-anlasti-1039361549.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054304590_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_1c46f64bf9ae8a24b90c5597750c20c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ertuğrul sağlam, iran, teknik direktör
Ertuğrul Sağlam, İran temsilcisi Tractor ile anlaştı
17:27 28.02.2022 (güncellendi: 17:31 28.02.2022) Abone ol
İran Körfez Profesyonel Futbol Ligi ekiplerinden Tractor, Türk teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 2018 yılında İran temsilcisini çalıştıran Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeniden öz evine hoş geldin" mesajı paylaşıldı.
Bursaspor'un teknik direktörlüğünü üstlendiği 2009-10 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Ertuğrul Sağlam, son olarak Yılport Samsunspor'u çalıştırmıştı.
52 yaşındaki Sağlam, Tractor takımındaki ilk döneminde 16 maçta 0.94 puan ortalaması yakalamış ve yaklaşık 4 ay içinde İran temsilcisinden ayrılmıştı.
Ligde bu sezon istikrarlı bir performans gösteremeyen Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz'in spor kulübü Tractor, ligde 13. sırada yer alıyor.