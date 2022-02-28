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Esenyurt'ta 'çuvallı' hırsız yakalandı: Evinden 80 çift ayakkabı çıktı
Esenyurt'ta 'çuvallı' hırsız yakalandı: Evinden 80 çift ayakkabı çıktı
Esenyurt’ta girdiği apartmandaki ayakkabıları çuvala doldurarak çaldığı için ‘Çuvallı’ lakabı ile bilinen ayakkabı hırsızı yakalandı. Evde yapılan aramada 80... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T15:34+0300
2022-02-28T15:37+0300
hırsızlık
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ayakkabı
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Esenyurt’ta farklı zamanlarda farklı noktalarda birden fazla apartmana girerek onlarca ayakkabı çalan hırsız yakalandı.Esenyurt Devriye Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucu hırsızın kimliği tespit edildi. Çınar Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlenen Y.A. isimli kadının evine polis ekipleri baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda çuval çuval ayakkabı bulundu.Y.A. gözaltına alınırken çuvallar dolusu ayakkabıları da karakola götürmek üzere polis araçlarına taşıdı.Ekipler, 80 çift ayakkabının olduğu çuvalları araçlara sığdırırken zorluk yaşadı. ‘Çuvallı’ lakaplı hırsızın geçtiğimiz günlerde ise bir apartmandan ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/10-cift-ayakkabi-calip-not-birakip-gitti-notu-gorene-kadar-bir-sey-yapmayacaktim-1052880316.html
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hırsızlık, ayakkabı

Esenyurt'ta 'çuvallı' hırsız yakalandı: Evinden 80 çift ayakkabı çıktı

15:34 28.02.2022 (güncellendi: 15:37 28.02.2022)
© DHAEsenyurt'ta hırsızın çaldığı ayakkabılar
Esenyurt'ta hırsızın çaldığı ayakkabılar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© DHA
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Esenyurt’ta girdiği apartmandaki ayakkabıları çuvala doldurarak çaldığı için ‘Çuvallı’ lakabı ile bilinen ayakkabı hırsızı yakalandı. Evde yapılan aramada 80 çift çalıntı ayakkabı bulundu.
Esenyurt’ta farklı zamanlarda farklı noktalarda birden fazla apartmana girerek onlarca ayakkabı çalan hırsız yakalandı.
Esenyurt Devriye Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonucu hırsızın kimliği tespit edildi. Çınar Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlenen Y.A. isimli kadının evine polis ekipleri baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda çuval çuval ayakkabı bulundu.
Y.A. gözaltına alınırken çuvallar dolusu ayakkabıları da karakola götürmek üzere polis araçlarına taşıdı.
Ekipler, 80 çift ayakkabının olduğu çuvalları araçlara sığdırırken zorluk yaşadı. ‘Çuvallı’ lakaplı hırsızın geçtiğimiz günlerde ise bir apartmandan ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
10 çift ayakkabı çalıp not bırakıp gitti: 'Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
TÜRKİYE
Kapısının önünden 10 çift ayakkabı çalındı: 'Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım'
19 Ocak, 09:42
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