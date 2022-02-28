https://tr.sputniknews.com/20220228/esenyurtta-metrobus-kazasi-7-yarali-1054301998.html
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yaralı
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yaralı
İstanbul Esenyurt'ta Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T16:15+0300
2022-02-28T16:15+0300
2022-02-28T16:15+0300
türkiye
metrobüs
kaza
haramidere
istanbul
yaralı
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Kaza saat 15.00 sıralarında Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde giden 34 TN 2891 plakalı metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220203/metrobusteki-bicakli-kavga-2-yarali-1053422470.html
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metrobüs, kaza, haramidere, istanbul, yaralı
Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yaralı
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İstanbul Esenyurt'ta Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 15.00 sıralarında Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde giden 34 TN 2891 plakalı metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı.
Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.