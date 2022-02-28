https://tr.sputniknews.com/20220228/esenyurtta-metrobus-kazasi-7-yarali-1054301998.html

Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yaralı

Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T16:15+0300

2022-02-28T16:15+0300

2022-02-28T16:15+0300

türkiye

metrobüs

kaza

haramidere

istanbul

yaralı

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Kaza saat 15.00 sıralarında Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde giden 34 TN 2891 plakalı metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220203/metrobusteki-bicakli-kavga-2-yarali-1053422470.html

türkiye

haramidere

istanbul

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