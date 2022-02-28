Fatih Akyel: Real Madrid'e transferime Fatih Hoca izin vermedi

"Bunu Galatasaraylılar da söylüyor Fenerbahçeliler de söylüyor. Galatasaray’daki bu başarılar Fenerbahçe de kazanılsaydı çok farklı olurdu. Gerçekten doğru. O dönem Galatasaray’da maddi sıkıntılar vardı. Biz bunu biliyorduk. 6 ayda bir lira almadan UEFA şampiyonu olduk. 6 ay boyunca bir lira bile talep etmedik. Bunu hiçbir zaman sorun haline getirmedik. Ama en azından Okan Buruk, Emre Belözoğlu gibi giden oyuncuları tutmak için bir çaba sarf etselerdi. Bu bile yeterdi. Ancak onlar, ’Bu takım doydu, biz onların üzerinden para kazanalım’ diye düşünce içerisine girdiler. Fakat bu planları tutmadı tabii. Futbolcuların da o kadar başarı kazandığı kulüpten maddi ve manevi olarak bir şeyler beklemesi doğal."