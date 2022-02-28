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Freni tutmayan okul servisi tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı
Freni tutmayan okul servisi tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı
Samsun'da freni tutmayan okul servisinin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T17:05+0300
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samsun
trafik kazası
okul servisi
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Samsun'da, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okuldaki öğrencileri okul çıkışı evlerine götüren Mehri Ç. idaresindeki okul servisi minibüs rampa aşağı inerken freni tutmadı.Kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıp karşıya geçerek bir evin önündeki taraya girdi. Kazada meyve ağaçlarına çarparak duran okul servisinde bulunan 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Sürücü, aracın freninin tutmadığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/akkuyu-ngs-iscilerini-tasiyan-otobus-kaza-yapti-1-olu-21-yarali-1054281882.html
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samsun, trafik kazası, okul servisi

Freni tutmayan okul servisi tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı

17:05 28.02.2022
© İHA / MUHAMMER AYFreni tutmayan okul servisi tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı
Freni tutmayan okul servisi tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© İHA / MUHAMMER AY
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Samsun'da freni tutmayan okul servisinin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu.
Samsun'da, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okuldaki öğrencileri okul çıkışı evlerine götüren Mehri Ç. idaresindeki okul servisi minibüs rampa aşağı inerken freni tutmadı.
Kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıp karşıya geçerek bir evin önündeki taraya girdi. Kazada meyve ağaçlarına çarparak duran okul servisinde bulunan 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü, aracın freninin tutmadığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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