https://tr.sputniknews.com/20220228/freni-tutmayan-okul-servisi-tarlaya-girdi-5-ogrenci-yarali-1054303925.html

Freni tutmayan okul servisi tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı

Freni tutmayan okul servisi tarlaya girdi: 5 öğrenci yaralı

Samsun'da freni tutmayan okul servisinin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T17:05+0300

2022-02-28T17:05+0300

2022-02-28T17:05+0300

türkiye

samsun

trafik kazası

okul servisi

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Samsun'da, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okuldaki öğrencileri okul çıkışı evlerine götüren Mehri Ç. idaresindeki okul servisi minibüs rampa aşağı inerken freni tutmadı.Kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıp karşıya geçerek bir evin önündeki taraya girdi. Kazada meyve ağaçlarına çarparak duran okul servisinde bulunan 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Sürücü, aracın freninin tutmadığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220228/akkuyu-ngs-iscilerini-tasiyan-otobus-kaza-yapti-1-olu-21-yarali-1054281882.html

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samsun, trafik kazası, okul servisi