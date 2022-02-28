https://tr.sputniknews.com/20220228/gaziantepte-60-kacak-gocmen-yakalandi-4-organizator-tutuklandi-1054300773.html
Gaziantep’te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
Gaziantep’te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren 60 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T15:51+0300
2022-02-28T15:51+0300
2022-02-28T15:51+0300
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan ekiplerin durdurduğu 5 araçta yabancı uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.Jandarma ekipleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen göçmenlerin taşınmasını organize ettiği belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Öte yandan kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan 5 araca da el konuldu.
https://tr.sputniknews.com/20220225/zeytinburnundaki-apartmandan-83-kacak-gocmen-cikti-1054244911.html
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Gaziantep’te 60 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla giren 60 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren kaçak göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan ekiplerin durdurduğu 5 araçta yabancı uyruklu 60 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilen göçmenlerin taşınmasını organize ettiği belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2’si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan 5 araca da el konuldu.