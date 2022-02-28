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Gelibolu Yarımadası'nda 112 yıllık serum şişesi bulundu
Gelibolu Yarımadası'nda 112 yıllık serum şişesi bulundu
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında, restorasyon çalışmaları sırasında 112 yıllık olduğu... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T14:31+0300
2022-02-28T14:31+0300
yaşam
gelibolu
çanakkale
serum
şişe
arkeolojik kazı
çanakkale savaşı
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında yapılan restorasyon çalışmalarında, 1910 yılında paketlendiği belirlenen 10 santim büyüklüğünde 2 cam serum şişesi bulundu.112 yıllık serum şişeleri, inceleme sonrası Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları sırasında gazi olan Namazgah Tabyası'ndaki sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında, o dönemde askerlerin çantalarında bulunma ihtimali olan bir flakon, bir serum şisesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içerisinde saklandığı için, bugüne kadar ulaşmış. Restorasyon çalışmalarımız sırasındaki hassasiyetin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210909/canakkale-bogazinda-tarihi-batiklara-dalis-turizmi-savaslar-tum-ciplakligi-ile-su-altinda-1048760301.html
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gelibolu, çanakkale, serum, şişe, arkeolojik kazı, çanakkale savaşı

Gelibolu Yarımadası'nda 112 yıllık serum şişesi bulundu

14:31 28.02.2022
© DHAGelibolu Yarımadası'nda 112 yıllık serum şişesi bulundu
Gelibolu Yarımadası'nda 112 yıllık serum şişesi bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© DHA
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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında, restorasyon çalışmaları sırasında 112 yıllık olduğu değerlendirilen 2 serum şişesi bulundu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Eceabat ilçesi Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nın sur duvarlarında yapılan restorasyon çalışmalarında, 1910 yılında paketlendiği belirlenen 10 santim büyüklüğünde 2 cam serum şişesi bulundu.
112 yıllık serum şişeleri, inceleme sonrası Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde sergilenecek.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları sırasında gazi olan Namazgah Tabyası'ndaki sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında, o dönemde askerlerin çantalarında bulunma ihtimali olan bir flakon, bir serum şisesi gün yüzüne çıktı. Bunlar cam şişe içerisinde saklandığı için, bugüne kadar ulaşmış. Restorasyon çalışmalarımız sırasındaki hassasiyetin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu" dedi.
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