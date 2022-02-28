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https://tr.sputniknews.com/20220228/haydar-dumenin-oglu-babasinin-mezarinin-acilmasini-istiyor-1054282983.html
Haydar Dümen'in oğlu, babasının mezarının açılmasını istiyor
Haydar Dümen'in oğlu, babasının mezarının açılmasını istiyor
Geçen haftalarda yaşamını yitiren psikiyatrist Haydar Dümen’in oğlu Emek Dümen, babasının ölümüyle ilgili şüphelerinin olduğunu ifade ederek otopsi istedi. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T09:04+0300
2022-02-28T09:05+0300
türkiye
haydar dümen
otopsi
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Sabah gazetesi yazarlarından Ömer Karahan, bugünkü köşe yazısında Dümen ailesinde yaşanan gelişmeleri paylaştı. Dümen’in çocuklarının anneleri Gül Dümen’i suçladığını yazan Karahan’ın köşe yazısı şöyle:"Haydar Dümen'in 100 milyonluk kayıp mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, iki çocuğu ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Gaye ve Emek Dümen kardeşler, üvey anneleri Gül Dümen'i suçladı. Babalarının cenazesine katılmamaları için defin işlemlerinin sessizce yürütülüp gizlice gerçekleştirildiğini iddia ettiler. Gaye Dümen, hastaneyle görüştüğünü belirtip ekledi: "Babam koronaya yakalanmış ve en son safhada hastaneye götürülmüş. Akabinde hemen entübe edilmiş. O yaştaki birisinin ateşi yükseldiği an hastaneye götürülmesi gerekirdi. Evde iyice ağırlaşması beklenmemeliydi." Emek Dümen ise "Mezarın açılıp otopsi yapılmasını istiyoruz. İhmalden şüpheleniyoruz" diye konuştu.Günaydın, Haydar Dümen'in vefat etmeden önce Sıraselviler'deki 100 milyonluk gayrimenkulünü tanıdığı bir emlakçıya devrettiğini ortaya çıkarmıştı. Bu iddianın ardından ünlü psikiyatrın herkesten gizlediği üç çocuğu üvey anneleri Gül Dümen'i kendilerinden mal kaçırmakla suçlamıştı. Ardından da Dümen'in çocukları miras tespit davası açma kararı almıştı.
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haydar dümen, otopsi

Haydar Dümen'in oğlu, babasının mezarının açılmasını istiyor

09:04 28.02.2022 (güncellendi: 09:05 28.02.2022)
© DHAHaydar Dümen
Haydar Dümen - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© DHA
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Geçen haftalarda yaşamını yitiren psikiyatrist Haydar Dümen’in oğlu Emek Dümen, babasının ölümüyle ilgili şüphelerinin olduğunu ifade ederek otopsi istedi.
Sabah gazetesi yazarlarından Ömer Karahan, bugünkü köşe yazısında Dümen ailesinde yaşanan gelişmeleri paylaştı. Dümen’in çocuklarının anneleri Gül Dümen’i suçladığını yazan Karahan’ın köşe yazısı şöyle:
"Haydar Dümen'in 100 milyonluk kayıp mirasıyla ilgili tartışmalar sürerken, iki çocuğu ortalığı karıştıracak iddialarda bulundu. Gaye ve Emek Dümen kardeşler, üvey anneleri Gül Dümen'i suçladı. Babalarının cenazesine katılmamaları için defin işlemlerinin sessizce yürütülüp gizlice gerçekleştirildiğini iddia ettiler.
Gaye Dümen, hastaneyle görüştüğünü belirtip ekledi: "Babam koronaya yakalanmış ve en son safhada hastaneye götürülmüş. Akabinde hemen entübe edilmiş. O yaştaki birisinin ateşi yükseldiği an hastaneye götürülmesi gerekirdi. Evde iyice ağırlaşması beklenmemeliydi."
Emek Dümen ise "Mezarın açılıp otopsi yapılmasını istiyoruz. İhmalden şüpheleniyoruz" diye konuştu.
Günaydın, Haydar Dümen'in vefat etmeden önce Sıraselviler'deki 100 milyonluk gayrimenkulünü tanıdığı bir emlakçıya devrettiğini ortaya çıkarmıştı. Bu iddianın ardından ünlü psikiyatrın herkesten gizlediği üç çocuğu üvey anneleri Gül Dümen'i kendilerinden mal kaçırmakla suçlamıştı. Ardından da Dümen'in çocukları miras tespit davası açma kararı almıştı.
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