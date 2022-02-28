https://tr.sputniknews.com/20220228/ibb-baskani-imamoglu-yeni-metrobusleri-test-etti--1054310054.html

İBB Başkanı İmamoğlu, yeni metrobüsleri test etti

İBB Başkanı İmamoğlu, yeni metrobüsleri test etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un metrobüs filosuna dahil olacak 100 yeni otobüsün üretildiği Sakarya’daki fabrikayı ziyaret etti. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T20:46+0300

2022-02-28T20:46+0300

2022-02-28T20:46+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

metrobüs

test

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054310185_5:0:716:400_1920x0_80_0_0_3b50ab2391a08ffe2483fa60148a0eb4.jpg

1 hafta içerisinde 20 otobüsü teslim alıp filoya katacaklarını belirten İmamoğlu, “Toplamda 100 araç da nisan, mayıs ayları içerisinde tamamlanacak” bilgilerini paylaştı. Oldukça yaşlı araçlardan oluşan 670 otobüslük metrobüs filosunun kalanının yenilenmesi için de uzun süredir Cumhurbaşkanlığı onayı beklediklerini hatırlatan İmamoğlu, “Metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz. Bu zor günlerde, zor zamanlarda yatırıma devam etmenin de hem şehrimiz hem ülkemiz adına gururunu yaşıyoruz. Umuyorum; daha güzel haberlerde, İstanbulluya daha güzel müjdeleri vermeye devam edeceğiz” dedi.İBB Başkanı, araçların üretildiği Sakarya Arifiye’deki fabrikayı, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili ile birlikte ziyaret etti. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç rehberliğinde, fabrikayı ve üretim bantlarını gezen İmamoğlu, çalışanlara başarı dileklerini iletti. İmamoğlu, değerlendirme konuşmasını da İstanbul’un metrobüs filosuna katılacak yeni otobüs içinde gerçekleştirdi.İstanbul'da otobüs filosunun yenilenme meselesinin önemli olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Bu manada, halen Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen, -Yatırım İzleme Birimi diyelim- onayımızın gelmesi halinde aslında alıma devam etmek arzusundayız. Bu, İstanbul'a bir hizmet. Yenilenen araçlar, daha güvenli hizmet anlamına geliyor. Daha güvenli yolculuk anlamına geliyor. Bu 160 araç bile metrobüs filosuna katıldığında, görecek ki vatandaşlarımız, gerçekten daha konforlu, daha kaliteli, daha kusursuz bir hizmet almaya başlayacaklar. Zira metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz. Yatırımlarımız devam ediyor. Bu zor günlerde, zor zamanlarda yatırıma devam etmenin de hem şehrimiz hem ülkemiz adına gururunu yaşıyoruz. Umuyorum; daha güzel haberlerde İstanbulluya daha güzel müjdeleri vermeye devam edeceğiz" dedi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekrem imamoğlu, metrobüs, test, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)