https://tr.sputniknews.com/20220228/ici-su-dolu-cukura-dusen-2-cocuk-kurtarilamadi-1054292177.html

İçi su dolu çukura düşen 2 çocuk kurtarılamadı

İçi su dolu çukura düşen 2 çocuk kurtarılamadı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsal Alibey Mahallesi'nde dün misafirliğe gittikleri dedeleri Mehmet Şah Nesne'nin evinin yakınında bulunan içi su dolu çukura... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T13:14+0300

2022-02-28T13:14+0300

2022-02-28T13:14+0300

türkiye

diyarbakır

çocuk

çukur

ölüm

dede

silvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054292264_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_ac6ff066d1458a1e4bb052aa311a89ea.jpg

Silvan ilçesi kırsal Alibey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Diyarbakır'da yaşayan 2 kız kardeş, babaları Mehmet Şah Nesne’ye misafirliğe gitti. Torunları Zilan Orcan ile Melik Amed’i bir süre seven Nesne, daha sonra kızlarıyla eve girdi. Zilan ve Melik de avluda oynamaya başladı. Kısa süre sonra çocuklarından haber alamayan aile dışarı çıktı. Çocukların evin yakınında bulunan içi su dolu çukura düştüğünü gören dede Mehmet Şah Nesne ile kızları, çocukları kurtarmaya çalıştı. Köylülerin de yardımıyla sudan çıkarılan çocuklar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorların ilk müdahalesinin ardından durumları ağır olan çocuklar, Diyarbakır Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.Doktorların müdahalesine rağmen kuzenler hayatını kaybetti. Cansız bedenleri morgdan alınan Zilan ve Melik, sabah saatlerinde Diyarbakır'da toprağa verildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220226/ankarada-dogalgazdan-zehirlenen-anne-ve-iki-cocugu-oldu-1054259154.html

türkiye

diyarbakır

silvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, çocuk, çukur, ölüm, dede, silvan