https://tr.sputniknews.com/20220228/iliski-kocu-gencarslan-iki-yarimin-tamamlanmak-icin-yasadigi-iliskiler-sizi-ceyrege-donusturur-1054297226.html

İlişki koçu Gençarslan: İki yarımın tamamlanmak için yaşadığı ilişkiler sizi çeyreğe dönüştürür

İlişki koçu Gençarslan: İki yarımın tamamlanmak için yaşadığı ilişkiler sizi çeyreğe dönüştürür

İlişki koçu Gençarslan, “Zehirli ilişkiler iki yarımın, tamamlanmak için yaşadığı ilişkilerdir. Siz, tamamlanacağım derken çeyreğe dönüşüyorsunuz... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T14:47+0300

2022-02-28T14:47+0300

2022-02-28T14:49+0300

görüş

psikolojik

ilişki

yaşam koçu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054297087_0:0:2897:1629_1920x0_80_0_0_5ffcb727b49f372fed2e6b659c9880c0.jpg

Zihin ve ilişki koçu Sarp Genco Gençarslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.23 yıldır meditasyon ve uzak doğu yaşam felsefeleri ile ilgilenen Gençarslan’ın 2022’nin Ocak ayında yayımlanan ikinci kitabı ‘Zehirli Aşktan Şifalı Aşka’, romantik ilişkiler hakkında bilinmesi gereken her şeyi mizahi bir formatta bir araya topladı.Gençarslan, “Psikoloji, insanı insanlıktan çıkarmaya yönelik bir bilim değildir. Tam tersine insani yönlerinizi daha yoğun ama daha sağlıklı, daha üretken ve daha dönüştürülebilir bir şekilde yaşamanın bilimidir. Dolayısıyla her psikolojik danışmanın öz farkındalığı olmalı. Ve sözgelimi özlüyorsa bunu itiraf edebilmeli, acı çekiyorsa bunu itiraf edebilmeli” ifadelerini kullandı.Zehirli ilişkilerGençarslan, şöyle devam etti:“Onbinlerce ilişki bile yaşasanız ruhunuzun heykel tıraşı, bir tane ilişki oluyor” diyen Gençarslan, şöyle devam etti:‘Mutluluk, yatırım isteyen bir şey’Gençarslan, “İnsanın, psikolojik danışmanlık, zihin danışmanlığı alması halen çok oturmuş bir şey değil. Arabalarımızı yılda bir defa servise götürüyoruz. Mutfak robotumuz bozulduğu zaman tamire götürüyoruz. İnsan, kendini fazla görüyor. Halbuki insanoğlu, yaradanın en komplike varlığı… Mutluluk, yatırım isteyen bir şey” dedi.2022 yılında canlı müzik ile psikolojiyi birleştirecek ‘Şarkıların Gözünden Aşk’ projesini de hayata geçirmeye hazırlanan Gençarslan, özellikle sözü müziği kendine ait olan şarkıların canlı performansı ve psikolojik analizi ile toplumu eğlendirirken duygusal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

psikolojik, ilişki, yaşam koçu