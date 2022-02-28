https://tr.sputniknews.com/20220228/iliski-kocu-gencarslan-iki-yarimin-tamamlanmak-icin-yasadigi-iliskiler-sizi-ceyrege-donusturur-1054297226.html
İlişki koçu Gençarslan: İki yarımın tamamlanmak için yaşadığı ilişkiler sizi çeyreğe dönüştürür
İlişki koçu Gençarslan: İki yarımın tamamlanmak için yaşadığı ilişkiler sizi çeyreğe dönüştürür
İlişki koçu Gençarslan, “Zehirli ilişkiler iki yarımın, tamamlanmak için yaşadığı ilişkilerdir. Siz, tamamlanacağım derken çeyreğe dönüşüyorsunuz... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T14:47+0300
2022-02-28T14:47+0300
2022-02-28T14:49+0300
görüş
psikolojik
ilişki
yaşam koçu
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Zihin ve ilişki koçu Sarp Genco Gençarslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.23 yıldır meditasyon ve uzak doğu yaşam felsefeleri ile ilgilenen Gençarslan’ın 2022’nin Ocak ayında yayımlanan ikinci kitabı ‘Zehirli Aşktan Şifalı Aşka’, romantik ilişkiler hakkında bilinmesi gereken her şeyi mizahi bir formatta bir araya topladı.Gençarslan, “Psikoloji, insanı insanlıktan çıkarmaya yönelik bir bilim değildir. Tam tersine insani yönlerinizi daha yoğun ama daha sağlıklı, daha üretken ve daha dönüştürülebilir bir şekilde yaşamanın bilimidir. Dolayısıyla her psikolojik danışmanın öz farkındalığı olmalı. Ve sözgelimi özlüyorsa bunu itiraf edebilmeli, acı çekiyorsa bunu itiraf edebilmeli” ifadelerini kullandı.Zehirli ilişkilerGençarslan, şöyle devam etti:“Onbinlerce ilişki bile yaşasanız ruhunuzun heykel tıraşı, bir tane ilişki oluyor” diyen Gençarslan, şöyle devam etti:‘Mutluluk, yatırım isteyen bir şey’Gençarslan, “İnsanın, psikolojik danışmanlık, zihin danışmanlığı alması halen çok oturmuş bir şey değil. Arabalarımızı yılda bir defa servise götürüyoruz. Mutfak robotumuz bozulduğu zaman tamire götürüyoruz. İnsan, kendini fazla görüyor. Halbuki insanoğlu, yaradanın en komplike varlığı… Mutluluk, yatırım isteyen bir şey” dedi.2022 yılında canlı müzik ile psikolojiyi birleştirecek ‘Şarkıların Gözünden Aşk’ projesini de hayata geçirmeye hazırlanan Gençarslan, özellikle sözü müziği kendine ait olan şarkıların canlı performansı ve psikolojik analizi ile toplumu eğlendirirken duygusal farkındalığı artırmayı hedefliyor.
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Serhat Sarısözen
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
psikolojik, ilişki, yaşam koçu
İlişki koçu Gençarslan: İki yarımın tamamlanmak için yaşadığı ilişkiler sizi çeyreğe dönüştürür
14:47 28.02.2022 (güncellendi: 14:49 28.02.2022) Abone ol
İlişki koçu Gençarslan, “Zehirli ilişkiler iki yarımın, tamamlanmak için yaşadığı ilişkilerdir. Siz, tamamlanacağım derken çeyreğe dönüşüyorsunuz, karşınızdakini de çeyreğe dönüştürüyorsunuz" dedi.
Zihin ve ilişki koçu Sarp Genco Gençarslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
23 yıldır meditasyon ve uzak doğu yaşam felsefeleri ile ilgilenen Gençarslan’ın 2022’nin Ocak ayında yayımlanan ikinci kitabı ‘Zehirli Aşktan Şifalı Aşka’, romantik ilişkiler hakkında bilinmesi gereken her şeyi mizahi bir formatta bir araya topladı.
Gençarslan, “Psikoloji, insanı insanlıktan çıkarmaya yönelik bir bilim değildir. Tam tersine insani yönlerinizi daha yoğun ama daha sağlıklı, daha üretken ve daha dönüştürülebilir bir şekilde yaşamanın bilimidir. Dolayısıyla her psikolojik danışmanın öz farkındalığı olmalı. Ve sözgelimi özlüyorsa bunu itiraf edebilmeli, acı çekiyorsa bunu itiraf edebilmeli” ifadelerini kullandı.
Zehirli ilişkiler
Gençarslan, şöyle devam etti:
“Zehirli ilişkiler iki yarımın, tamamlanmak için yaşadığı ilişkilerdir. Ben, bunlara ruhsal mülteci de diyorum. Siz, tamamlanacağım derken çeyreğe dönüşüyorsunuz, karşınızdakini de çeyreğe dönüştürüyorsunuz. Çünkü 0.5 × 0.5 = 0.25 eder. Zehirli aşk böyle bir şey.”
“Onbinlerce ilişki bile yaşasanız ruhunuzun heykel tıraşı, bir tane ilişki oluyor” diyen Gençarslan, şöyle devam etti:
“Sağlam bir psikolojiye sahip olmak demek, zafiyetlerinizin arkasında durabilmek demektir.”
‘Mutluluk, yatırım isteyen bir şey’
Gençarslan, “İnsanın, psikolojik danışmanlık, zihin danışmanlığı alması halen çok oturmuş bir şey değil. Arabalarımızı yılda bir defa servise götürüyoruz. Mutfak robotumuz bozulduğu zaman tamire götürüyoruz. İnsan, kendini fazla görüyor. Halbuki insanoğlu, yaradanın en komplike varlığı… Mutluluk, yatırım isteyen bir şey” dedi.
2022 yılında canlı müzik ile psikolojiyi birleştirecek ‘Şarkıların Gözünden Aşk’ projesini de hayata geçirmeye hazırlanan Gençarslan, özellikle sözü müziği kendine ait olan şarkıların canlı performansı ve psikolojik analizi ile toplumu eğlendirirken duygusal farkındalığı artırmayı hedefliyor.