https://tr.sputniknews.com/20220228/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1054286515.html

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Amasya zirvede

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Amasya zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T10:51+0300

2022-02-28T10:51+0300

2022-02-28T11:00+0300

koronavirüs

koronavirüs

vaka sayısı

amasya

istanbul

ankara

izmir

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617.50, Ankara'da 1216.83, İzmir'de 776.25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.

amasya

istanbul

ankara

izmir

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koronavirüs, vaka sayısı, amasya, istanbul, ankara, izmir