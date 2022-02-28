İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Amasya zirvede
10:51 28.02.2022 (güncellendi: 11:00 28.02.2022)
© AFP 2022 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617.50, Ankara'da 1216.83, İzmir'de 776.25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/HQoC9eqUx4— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.
12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin. pic.twitter.com/oQv6l88gnL— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022