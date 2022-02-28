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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Amasya zirvede
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Amasya zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
koronavirüs
vaka sayısı
amasya
istanbul
ankara
izmir
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617.50, Ankara'da 1216.83, İzmir'de 776.25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.
amasya
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koronavirüs, vaka sayısı, amasya, istanbul, ankara, izmir

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Amasya zirvede

10:51 28.02.2022 (güncellendi: 11:00 28.02.2022)
© AFP 2022 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© AFP 2022 / YASIN AKGUL
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 12-18 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617.50, Ankara'da 1216.83, İzmir'de 776.25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise, Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.
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