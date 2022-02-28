https://tr.sputniknews.com/20220228/insaat-sektoru-diyarbakirda-buyuk-bir-bulusmaya-hazirlaniyor-1054296173.html

İnşaat sektörü, Diyarbakır’da büyük bir buluşmaya hazırlanıyor

İnşaat sektörü, Diyarbakır’da büyük bir buluşmaya hazırlanıyor

İnşaat sektörü, 3-6 Mart tarihleri arasında Diyarbakır’da yapılacak olan 10. Mezopotamya İnşaat Fuarı ile büyük bir buluşmaya hazırlanıyor. Yurtiçi ve... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T14:21+0300

2022-02-28T14:21+0300

2022-02-28T14:21+0300

görüş

inşaat

sektör

buluşma

diyarbakır

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toplantı

inşaat malzemesi

inşaat sektörü

mühendis

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İnşaat sektörü, 3-6 Mart tarihleri arasında Diyarbakır’da yapılacak olan 10. Mezopotamya İnşaat Fuarı’nda buluşuyor. ALZ Fuar ve DİFAŞ işbirliğinde yapılacak olan fuar ile sektöre ivme kazandırmayı hedefliyor. ALZ Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuara, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Erzurum, Elazığ, Van, Bitlis, İstanbul, Siirt, Gaziantep, Malatya, Mersin, Niğde ve Şanlıurfa başta olmak üzere 40’a yakın ilden gelecek inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar, müteahhitler, iş insanları ve teknik personel katılacak.‘Büyük ivme kazandıracak’ALZ Diyarbakır Genel Müdürü̈ Mehmet Velat Ektirici, fuarın inşaat sektörüne büyük ivme kazandıracağını belirterek, “10. Mezopotamya İnşaat Fuarı, ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip yapı sektöründeki gelişme ve yeniliklerden haberdar olma, sektör içinde durum analizi yapabilme, potansiyel müşterilerle bir araya gelebilme, yeni bayilikler tesis edebilme, mevcut bayilerle ilişkileri geliştirme gibi birçok imkanı sunacak. Fuarımız; mimar, mühendis, müteahhit, kamu kurumları ve yatırımcı kuruluşlar ile nihai tüketicileri, katılımcı firmalarla buluşturarak, taraflar arsında yeni iş ve işbirliği fırsatları sağlayacak” dedi.’30 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz’Fuara 30 binin üzerinde ziyaretçinin katılmasını beklediklerini ifade eden Ektirici, şöyle konuştu: “Fuarımıza ilişkin yürüttüğümüz tanıtım ve pazarlama faaliyetleri sonucunda, Irak’tan Erbil Ticaret ve Sanayi Odası, Erbil Müteahhitler Odası, Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası, Musul Ticaret ve Sanayi Odası, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası, IKBY Müteahhitler Birliği’nin öncülüğünde oluşturulan alım heyetleri fuarımızı ziyaret edecek. Yurt içinden ise Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Erzurum, Elâzığ̆, Van, Bitlis, İstanbul, Siirt, Gaziantep, Malatya, Mersin, Niğde ve Şanlıurfa basta olmak üzere 40’a yakın ilden gelecek inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar, müteahhitler, iş Adamları ve teknik personel katılımcı firmalarımızla iş bağlantıları kuracaktır. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek, uluslararası ikili iş görüşmeleri ile yurt dışından fuarımızı ziyarete gelen profesyonelleri katılımcı firmalarımız ile bir araya getirerek bölgemiz inşaat sektörünün yurt dışı tanıtım ve ihracatına olumlu katkılar sağlayacağız"‘Beklentilere cevap verecek’Fuarın geniş ürün yelpazesi ile beklentilere cevap vereceğini ifade eden Ektirici “İzolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine, doğalgaz ekipmanlarından tesisat ve yalıtıma, park bahçe düzenlemelerinden belediye ihtiyaçlarına, dekorasyon ürünlerinden, tadilat ve yenileme malzemelerine kadar yüzlerce ürünün sergileneceği fuarımız, geniş̧ konsepti ile ziyaretçilerin tüm beklentilerini karşılayacak” dedi.Fuar, 3-6 Mart tarihlerinde saat 10.30 ile 19.00 arasında ziyaret edilebilecek.

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inşaat, sektör, buluşma, diyarbakır, fuar, toplantı, inşaat malzemesi, inşaat sektörü, mühendis, mimar