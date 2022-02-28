https://tr.sputniknews.com/20220228/ito-baskani-avdagic-yillik-geliri-1-trilyon-dolara-ulasacak-metaversee-katilmanin-tam-zamani-1054287309.html

İTO Başkanı Avdagiç: Yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak metaverse'e katılmanın tam zamanı

İTO Başkanı Avdagiç: Yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak metaverse'e katılmanın tam zamanı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, firmaları yeni büyük teknoloji platformu metaversede yer almaya çağırarak "Yatırım Bankası JP Morgan’ın... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T11:22+0300

2022-02-28T11:22+0300

2022-02-28T11:23+0300

türkiye

şekib avdagiç

istanbul ticaret odası (ito)

türkiye

metaverse

jp morgan

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Türk şirketleri, inovatif ürünlerini Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi) Barcelona Fuarı’nda (MWC 2022) dünya pazarına sundu.Fuarda konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, salgın ile geçen iki yılın ardından, virüsle yaşamayı öğrenirken "bağlantılı bir iyileşme" için tüm endüstrilerin ortak bir vizyon oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin de bu yarışta önde ve hızlı koştuğunun altını çizen Avdagiç, "Bugün teknoloji endüstrisinin tüm yönlerini temsil eden 30 şirket ve kuruluşumuz ile katıldığımız MWC Barcelona 2022’de buna yakından şahit oluyoruz" dedi.Avdagiç, MWC Barcelona’nın, mobil çözümler arayan tüm endüstriler için çok önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, "Dijital kültürde doğmuş kişilerin oluşturduğu bir kuşak var. ‘Digital native’ adı verilen bu nesil, teknolojinin kucağına doğdu. Bir de sanayi çağının ‘dijital göçmeni’ olan bizler varız. Doğrusu ben, sanayi çağının dijital göçmeni olan bizlerden ziyade, teknolojinin kucağına doğmuş genç beyinlerimizden ve girişimcilerimizden çok umutluyum." diye konuştu.Türkiye'nin son yıllarda giderek öne çıkan "connectivity", yani "bağlantı" adı verilen endüstride çok önemli mesafeler kaydettiğini belirten Avdagiç, "MWC 2022’ye küresel mobil operatörler, donanım üreticileri, teknoloji sağlayıcıları, satıcılar ve içerik sahipleri katılıyor. Burada Türk mobil ve teknoloji endüstrisinde önemli bir ağ oluşturma fırsatı var. Bu fırsatı firmalarımızın en iyi şekilde değerlendireceğine güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.'Şirketlerimiz ‘Benim metaverse stratejim ne?’ diye kendilerine sormalı'İTO Başkanı Avdagiç, firmaları yeni büyük teknoloji platformu metaversede yer almaya çağırarak bugün metaverse evreninde Decentraland, The Sandbox, Somnium Space, Cryptovoxels gibi birçok örnek sanal dünya olduğunu kaydetti. Avdagiç, şunları söyledi:'Geleceğin dünyasının neye benzeyeceğini 5G belirleyecek'Türkiye’nin 2023 yılında 5G teknolojisini kullanmaya başlayacağına işaret eden Şekib Avdagiç, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun da ifade ettiği gibi 5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz. Mobil ekosistem, artık Türk firmalarının kalp atışları demek. Türkiye'yi 5G ile birlikte devasa bir ‘IoT’, yani Her Şeyin İnterneti çağı bekliyor. Cihazlar, makinalar uzaktan erişimle kullanılabilecek, sanal gerçeklikte HD görüntü imkanı gelecek. Makinalar arası iletişimi (M2M), öğrenen makinalar, otonom sistemler, yapay zeka hayatımızın merkezinde yer alacak" değerlendirmesinde bulundu.Avdagiç, özellikle IoT’un dünyayı yeniden keşfetmemize sebep olacağını belirterek, "IoT, teknoloji ve insanlar arasında bağlantıyı sağladı. Evlerimiz, ofislerimiz, şehrimiz, fabrikalarımız ve halka açık alanlar bütünüyle değişiyor. Tüm sektörlerde köklü değişimler bekleniyor" ifadelerini kullandı.2025 yılına kadar internet ağının dünya nüfusunun 3'te birini kapsayacağının altını çizen Avdagiç, "Interoperability’yi, sanıyorum ‘birlikte çalışabilirlik' diye çevirebiliriz. Bu konu 5G dünyasının kalbinde yer alıyor. 5G, sağlık-bakım, otomotiv, havacılık ve imalat endüstrileri için daha önce olmayan birçok kullanım alanı açacak. Geleceğin dünyasının neye benzeyeceğini 5G belirleyecek” dedi.'Big data, otomasyon, kuantum bilgisayarları ve robotların çağı başlıyor'Fuarda 6G temalı toplantıların da dikkati çektiğini kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, Çin’in 5G mobil iletişim teknolojisinden 100 kat daha hızlı olacak 6G'yi, 2030 yılında kullanmaya başlayacağını açıkladığını hatırlattı. Avdagiç, bir diğer konunun da yapay zeka olduğunu belirterek, "2025'e kadar 250 milyar dolarlık bir global yatırım hacminden söz ediyoruz. Big data, otomasyon, holografik varolmayı içeren robotik sistemler, kuantum bilgisayarları ve robotların çağı başlıyor" diye konuştu.Kovid-19 salgınıyla birlikte, geleceği kaçırmamak için Türkiye'nin ülke olarak da, şirketler olarak da, değişimi ışık hızıyla yapması gerektiğinin ortaya çıktığını vurgulayan Avdagiç, "Bu yüzden şirketlerimiz, değişen iş yapış şekilleriyle yeni dünyada nerede ve nasıl konumlanacaklarına karar vermeli, strateji ve yatırımlarını bu yönde yapmalı. Bir başka deyimle, çalışanlarımıza ve müşterilere artık daha sofistike bir teknoloji ile yaklaşmak zorundayız. Teknolojiyi en önemli inovasyon araçlarımızdan biri olarak görürsek, dijital çağın kazananlarından ve geleceği inşa edenlerden olmayı da başarırız" bilgisini verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220216/abdnin-en-buyuk-bankasi-metaverse-dunyasina-girdi-1053912028.html

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şekib avdagiç, istanbul ticaret odası (ito), türkiye, metaverse, jp morgan