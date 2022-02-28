https://tr.sputniknews.com/20220228/karabukte-nesli-tukenmekte-olan-su-samurlari-goruntulendi-1054310778.html
Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi
Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi
Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru, bir vatandaş tarafından Araç Çayı’nda görüntülendi. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T21:23+0300
2022-02-28T21:23+0300
2022-02-28T21:28+0300
türkiye
su samuru
karabük
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Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samurları Karabük’te görüldü. Araç Çayı'nda suyun içerisinde ilerleyen iki su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu.
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su samuru, karabük
Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi
21:23 28.02.2022 (güncellendi: 21:28 28.02.2022) Abone ol
Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru, bir vatandaş tarafından Araç Çayı’nda görüntülendi.
Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samurları Karabük’te görüldü. Araç Çayı'nda suyun içerisinde ilerleyen iki su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu.