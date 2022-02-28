https://tr.sputniknews.com/20220228/karabukte-nesli-tukenmekte-olan-su-samurlari-goruntulendi-1054310778.html

Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi

Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi

Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru, bir vatandaş tarafından Araç Çayı’nda görüntülendi. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T21:23+0300

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türkiye

su samuru

karabük

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Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samurları Karabük’te görüldü. Araç Çayı'nda suyun içerisinde ilerleyen iki su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu.

türkiye

karabük

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su samuru, karabük