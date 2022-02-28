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https://tr.sputniknews.com/20220228/karabukte-nesli-tukenmekte-olan-su-samurlari-goruntulendi-1054310778.html
Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi
Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi
Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru, bir vatandaş tarafından Araç Çayı’nda görüntülendi. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
su samuru
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Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samurları Karabük’te görüldü. Araç Çayı'nda suyun içerisinde ilerleyen iki su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu.
türkiye
karabük
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su samuru, karabük

Karabük'te nesli tükenmekte olan su samurları görüntülendi

21:23 28.02.2022 (güncellendi: 21:28 28.02.2022)
© İHASu Samuru
Su Samuru - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© İHA
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Karabük’te nesli tükenme tehlikesi altında olan iki su samuru, bir vatandaş tarafından Araç Çayı’nda görüntülendi.
Nesli tehlike altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) koruma altına alınan su samurları Karabük’te görüldü. Araç Çayı'nda suyun içerisinde ilerleyen iki su samurunu fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Suyun içerisinde kendilerini gizleyerek ilerlemeye çalışan su samurları bir süre sonra gözden kayboldu.
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