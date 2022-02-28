https://tr.sputniknews.com/20220228/kolombiyada-altin-madeninde-yasanan-patlamada-15-kisi-mahsur-kaldi-1054281021.html
Kolombiya'da altın madeninde yaşanan patlamada 15 kişi mahsur kaldı
Kolombiya'da altın madeninde yaşanan patlamada 15 kişi mahsur kaldı
Kolombiya'da bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 15 kişinin içeride mahsur kaldığı bildirildi. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T05:21+0300
2022-02-28T05:21+0300
2022-02-28T05:56+0300
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kolombiya
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maden
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Socha kasabasında, kaçak altın madeninde patlama yaşandı.Ulusal Madencilik Ajansından (ANM) yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin madencileri arama kurtarma çalışmalarına derhal başladığı kaydedildi.Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin detayların paylaşılmadığı altın madenine yönelik soruşturma başlatıldı.Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 73 kişinin ölmesi 'ülke tarihinin en trajik kazası' olarak kayıtlara geçmişti.
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kolombiya, altın, maden
Kolombiya'da altın madeninde yaşanan patlamada 15 kişi mahsur kaldı
05:21 28.02.2022 (güncellendi: 05:56 28.02.2022) Abone ol
Kolombiya'da bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 15 kişinin içeride mahsur kaldığı bildirildi.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Boyaca yönetim bölgesine bağlı Socha kasabasında, kaçak altın madeninde patlama yaşandı.
Ulusal Madencilik Ajansından (ANM) yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin madencileri arama kurtarma çalışmalarına derhal başladığı kaydedildi.
Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin detayların paylaşılmadığı altın madenine yönelik soruşturma başlatıldı.
Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.
Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 73 kişinin ölmesi 'ülke tarihinin en trajik kazası' olarak kayıtlara geçmişti.