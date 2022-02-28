https://tr.sputniknews.com/20220228/kullanilmayan-20-ayri-alfabeyle-yazi-yazip-turistlere-satiyor-1054283909.html
Kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıp turistlere satıyor
Kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıp turistlere satıyor
Bursa'da el sanatları öğretmeni; dünyada şu an resmi olarak kullanılmayan alfabelerle kaligrafi sanatıyla yazı yazıp bunları turistlere satıyor. Ustanın tabak... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T09:33+0300
2022-02-28T09:33+0300
2022-02-28T09:33+0300
yaşam
bursa
alfabe
kaligrafi
esnaf
sanat
yazı
öğretmen
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Tarihi Yeşil semtinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Hayri Tekgöz, 23 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraşıyor. Bursa'nın tarihi yeşil ve türbe ve camisini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere dünyada şu an kullanılmayan her biri binlerce yıllık alfabelerle isim ve soy isimlerini tabak, kağıt ve ahşaba kaligrafi sanatıyla yazarak satışını yapıyor. Tekgöz'ün yazdığı yazılar çok beğeniliyor. Bu yazılar ürünün kalitesine göre 30 ila 200 lira arasında müşteri buluyor.'Turistler genellikle ailelerinin ismini yazdırıyor'23 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraştığını ifade eden Hayri Tekgöz, "Kaligrafi sanatının yanı sıra farklı alfabelerle de ilgileniyorum. Farklı medeniyetlere ait şu an kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıyorum. Bu yazıları tabak, kağıt ve ahşaba yazıyorum. Yazdığım bu yazıları Yeşil semtine Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistlere satıyorum. Turistler genellikle ailelerinin ismini yazdırıyor. Dünya'da zamanında kullanılmış, şu an kullanılmayan 20 alfabe öğrendim. Bu alfabelerle süs eşyalarına yazılar yazarak bunları turistlere 30 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/ayasofyada-kirilan-tasin-altindan-5-parca-ibranice-yazi-cikti-1051140286.html
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bursa, alfabe, kaligrafi, esnaf, sanat, yazı, öğretmen
Kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıp turistlere satıyor
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Bursa'da el sanatları öğretmeni; dünyada şu an resmi olarak kullanılmayan alfabelerle kaligrafi sanatıyla yazı yazıp bunları turistlere satıyor. Ustanın tabak, kağıt ve ahşaba dünyadaki nadir dillerle yazdığı kaligrafi yazıları büyük rağbet görüyor.
Tarihi Yeşil semtinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Hayri Tekgöz, 23 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraşıyor.
Bursa'nın tarihi yeşil ve türbe ve camisini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere dünyada şu an kullanılmayan her biri binlerce yıllık alfabelerle isim ve soy isimlerini tabak, kağıt ve ahşaba kaligrafi sanatıyla yazarak satışını yapıyor.
Tekgöz'ün yazdığı yazılar çok beğeniliyor. Bu yazılar ürünün kalitesine göre 30 ila 200 lira arasında müşteri buluyor.
'Turistler genellikle ailelerinin ismini yazdırıyor'
23 yıldır kaligrafi sanatıyla uğraştığını ifade eden Hayri Tekgöz, "Kaligrafi sanatının yanı sıra farklı alfabelerle de ilgileniyorum. Farklı medeniyetlere ait şu an kullanılmayan 20 ayrı alfabeyle yazı yazıyorum. Bu yazıları tabak, kağıt ve ahşaba yazıyorum. Yazdığım bu yazıları Yeşil semtine Türkiye'nin farklı illerinden ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistlere satıyorum. Turistler genellikle ailelerinin ismini yazdırıyor. Dünya'da zamanında kullanılmış, şu an kullanılmayan 20 alfabe öğrendim. Bu alfabelerle süs eşyalarına yazılar yazarak bunları turistlere 30 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum" dedi.