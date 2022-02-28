https://tr.sputniknews.com/20220228/kuzey-kore-hukumeti-fuze-degil-kesif-uydusu-sistemi-denendi-1054281651.html

Kuzey Kore: Füze değil keşif uydusu sistemi denendi

Kuzey Kore: Füze değil keşif uydusu sistemi denendi

Kuzey Kore, dün kamuoyuna yansıyan son denemesinin, füze olmadığını ve keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T07:03+0300

2022-02-28T07:03+0300

2022-02-28T07:03+0300

dünya

kuzey kore

füze

füze denemesi

uydu

japonya

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Dün balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği açıklanan Kuzey Kore'den, konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), dünkü testin füze olmadığını, keşif uydu sistemi geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir deneme olduğunu açıkladı. Kuzey Kore Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresi ile Savunma Bilimleri Akademisi'nin işbirliğinde gerçekleştirilen test ile Pyongyang'ın, "dünyadaki belirli alanların yüksek çözünürlüklü yatay ve dikey fotoğraflarını çeken görüntüleme sistemleri ve veri iletim sistemlerinin özellikleri ve başarısını doğruladığı" ifade edildi.Japonya hükümeti açıklamıştıJaponya hükümetinden dün yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği bildirilmişti. Japon Denizi istikametine fırlatılan füzenin 600 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve 300 kilometre yol aldığını açıklayan Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, füzenin ülkenin münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini ve herhangi bir hasar bildirilmediğini duyurmuştu.Dünkü denemenin ardından, ABD'nin Rusya'nın Donbass operasyonuna odaklanmasını fırsat bilen Kuzey Kore'nin silah geliştirme çalışmalarına ağırlık verebileceği yorumları yapılmıştı.

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kuzey kore, füze, füze denemesi, uydu, japonya