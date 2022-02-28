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Lise öğrencisi, kendisini taciz eden kişiyi öldürdü
Lise öğrencisi, kendisini taciz eden kişiyi öldürdü
Kars'ta 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, kendisini "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek taciz eden kişiyi curarak öldürdü. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T16:49+0300
2022-02-28T16:49+0300
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öğrenci
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kadına yönelik taciz
cinayet
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Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi A.E., bir süredir "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız eden 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmede hayvanları sulamaya götürdüğü sırada, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Birdal Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Köylülerin durumu bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Gözaltına alındıCenaze otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri A.E.'yi silahlıyla birlikte evinde gözaltına aldı. A.E.'nin jandarmadaki ifadesi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220228/guney-koreli-youtubera-gaziantepte-taciz-valilik-inceleme-baslatti-1054302388.html
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kars, lise, öğrenci, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, cinayet, erkek

Lise öğrencisi, kendisini taciz eden kişiyi öldürdü

16:49 28.02.2022
© DHAKars'ta lise öğrencisi kendisini taciz eden kişiyi öldürdü
Kars'ta lise öğrencisi kendisini taciz eden kişiyi öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© DHA
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Kars'ta 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, kendisini "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek taciz eden kişiyi curarak öldürdü.
Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi A.E., bir süredir "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız eden 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmede hayvanları sulamaya götürdüğü sırada, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.
Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Birdal Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Köylülerin durumu bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Cenaze otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri A.E.'yi silahlıyla birlikte evinde gözaltına aldı. A.E.'nin jandarmadaki ifadesi sürüyor.
Gaziantep'te Güney Koreli YouTuber'a taciz: Valilik inceleme başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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Güney Koreli YouTuber'a Gaziantep'te taciz: Valilik inceleme başlattı
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