https://tr.sputniknews.com/20220228/lise-ogrencisi-kendisini-taciz-eden-kisiyi-oldurdu-1054303418.html

Lise öğrencisi, kendisini taciz eden kişiyi öldürdü

Lise öğrencisi, kendisini taciz eden kişiyi öldürdü

Kars'ta 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, kendisini "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek taciz eden kişiyi curarak öldürdü. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T16:49+0300

2022-02-28T16:49+0300

2022-02-28T16:49+0300

türkiye

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Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi A.E., bir süredir "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız eden 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmede hayvanları sulamaya götürdüğü sırada, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu.Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Birdal Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Köylülerin durumu bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Gözaltına alındıCenaze otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Jandarma ekipleri A.E.'yi silahlıyla birlikte evinde gözaltına aldı. A.E.'nin jandarmadaki ifadesi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220228/guney-koreli-youtubera-gaziantepte-taciz-valilik-inceleme-baslatti-1054302388.html

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kars, lise, öğrenci, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, cinayet, erkek